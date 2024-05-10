https://ria.ru/20240510/zvanie-1945185904.html

Путин установил звание "Заслуженный работник избирательной системы"

Путин установил звание "Заслуженный работник избирательной системы" - РИА Новости, 10.05.2024

Путин установил звание "Заслуженный работник избирательной системы"

Президент России Владимир Путин установил новое почетное звание - "Заслуженный работник избирательной системы РФ". РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:53

2024-05-10T23:53

2024-05-10T23:53

россия

владимир путин

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил новое почетное звание - "Заслуженный работник избирательной системы РФ". Соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. "В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник избирательной системы РФ", - говорится в документе. Указ гласит, что звание может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса. Кроме того, заслуженными работниками могут стать другие работники избиркомов, отличившиеся при подготовке выборов и референдумов. Также это звание можно получить за развитие избирательной системы, повышение правовой культуры избирателей, обеспечение избирательных прав и их защиту.

https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, политика