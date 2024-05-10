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Путин установил звание "Заслуженный работник избирательной системы" - РИА Новости, 10.05.2024
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23:53 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/zvanie-1945185904.html
Путин установил звание "Заслуженный работник избирательной системы"
Путин установил звание "Заслуженный работник избирательной системы" - РИА Новости, 10.05.2024
Путин установил звание "Заслуженный работник избирательной системы"
Президент России Владимир Путин установил новое почетное звание - "Заслуженный работник избирательной системы РФ". РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:53
2024-05-10T23:53
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил новое почетное звание - "Заслуженный работник избирательной системы РФ". Соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов. "В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник избирательной системы РФ", - говорится в документе. Указ гласит, что звание может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса. Кроме того, заслуженными работниками могут стать другие работники избиркомов, отличившиеся при подготовке выборов и референдумов. Также это звание можно получить за развитие избирательной системы, повышение правовой культуры избирателей, обеспечение избирательных прав и их защиту.
https://ria.ru/20240507/putin-1944257710.html
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россия, владимир путин, политика
Россия, Владимир Путин, Политика
Путин установил звание "Заслуженный работник избирательной системы"

Путин подписал указ о звании "Заслуженный работник избирательной системы РФ"

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин установил новое почетное звание - "Заслуженный работник избирательной системы РФ".
Соответствующий указ размещен на официальном портале опубликования правовых актов.
"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю: установить почетное звание "Заслуженный работник избирательной системы РФ", - говорится в документе.
Указ гласит, что звание может присваиваться членам Центризбиркома и других избирательных комиссий с правом решающего голоса. Кроме того, заслуженными работниками могут стать другие работники избиркомов, отличившиеся при подготовке выборов и референдумов.
Также это звание можно получить за развитие избирательной системы, повышение правовой культуры избирателей, обеспечение избирательных прав и их защиту.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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