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В Ставрополье произошло землетрясение - РИА Новости, 10.05.2024
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10:42 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/zemletryasenie-1945070612.html
В Ставрополье произошло землетрясение
В Ставрополье произошло землетрясение - РИА Новости, 10.05.2024
В Ставрополье произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Ессентуках в Ставропольском крае, сообщает глава города-курорта Владимир Крутников в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:42
2024-05-10T10:42
происшествия
ессентуки
ставропольский край
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ПЯТИГОРСК, 10 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Ессентуках в Ставропольском крае, сообщает глава города-курорта Владимир Крутников в Telegram-канале. "Сегодня ночью жители Ессентуков почувствовали землетрясение. В 03.49 (совпадает с мск - ред.) был зафиксирован единичный подземный толчок. Эпицентр зафиксирован в Ставропольском крае: магнитуда 3.4, глубиной 5 км", – написал Крутников. Глава курорта также добавил, что в результате толчка не зафиксировано разрушений зданий и сооружений. Все службы города работают в штатном режиме.
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происшествия, ессентуки, ставропольский край
Происшествия, Ессентуки, Ставропольский край
В Ставрополье произошло землетрясение

В Ессентуках зафиксировали землетрясение магнитудой 3,4

© iStock.com / AdventtrЗапись сейсмической активности
Запись сейсмической активности - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© iStock.com / Adventtr
Запись сейсмической активности. Архивное фото
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ПЯТИГОРСК, 10 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Ессентуках в Ставропольском крае, сообщает глава города-курорта Владимир Крутников в Telegram-канале.
"Сегодня ночью жители Ессентуков почувствовали землетрясение. В 03.49 (совпадает с мск - ред.) был зафиксирован единичный подземный толчок. Эпицентр зафиксирован в Ставропольском крае: магнитуда 3.4, глубиной 5 км", – написал Крутников.
Глава курорта также добавил, что в результате толчка не зафиксировано разрушений зданий и сооружений. Все службы города работают в штатном режиме.
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