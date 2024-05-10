https://ria.ru/20240510/zemletryasenie-1945070612.html

В Ставрополье произошло землетрясение

В Ставрополье произошло землетрясение - РИА Новости, 10.05.2024

В Ставрополье произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Ессентуках в Ставропольском крае, сообщает глава города-курорта Владимир Крутников в Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T10:42

2024-05-10T10:42

2024-05-10T10:42

происшествия

ессентуки

ставропольский край

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ПЯТИГОРСК, 10 мая – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Ессентуках в Ставропольском крае, сообщает глава города-курорта Владимир Крутников в Telegram-канале. "Сегодня ночью жители Ессентуков почувствовали землетрясение. В 03.49 (совпадает с мск - ред.) был зафиксирован единичный подземный толчок. Эпицентр зафиксирован в Ставропольском крае: магнитуда 3.4, глубиной 5 км", – написал Крутников. Глава курорта также добавил, что в результате толчка не зафиксировано разрушений зданий и сооружений. Все службы города работают в штатном режиме.

https://ria.ru/20240411/zemletryasenie-1939276865.html

ессентуки

ставропольский край

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происшествия, ессентуки, ставропольский край