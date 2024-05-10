https://ria.ru/20240510/zelenskiy-1945175120.html

Только что был доклад. Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на передовой

Только что был доклад. Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на передовой - РИА Новости, 10.05.2024

Только что был доклад. Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на передовой

Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на передовой. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T22:00

2024-05-10T22:00

2024-05-10T22:32

специальная военная операция на украине

украина

донецкая народная республика

россия

александр сырский

владимир зеленский

сергей шойгу

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на передовой."Только что был доклад Главкома Александра Сырского. По всей линии фронта — тяжелые бои", — признал он.Он добавил, что особое внимание нужно уделить Харьковскому, Покровскому и другим направлениям в ДНР.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.

https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945158335.html

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945130101.html

украина

донецкая народная республика

россия

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украина, донецкая народная республика, россия, александр сырский, владимир зеленский, сергей шойгу