https://ria.ru/20240510/zelenskiy-1945175120.html
Только что был доклад. Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на передовой
Только что был доклад. Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на передовой - РИА Новости, 10.05.2024
Только что был доклад. Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на передовой. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:00
2024-05-10T22:00
2024-05-10T22:32
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на передовой."Только что был доклад Главкома Александра Сырского. По всей линии фронта — тяжелые бои", — признал он.Он добавил, что особое внимание нужно уделить Харьковскому, Покровскому и другим направлениям в ДНР.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945158335.html
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украина, донецкая народная республика, россия, александр сырский, владимир зеленский, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу
Только что был доклад. Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на передовой
Зеленский заявил о тяжелых боях по всей линии фронта