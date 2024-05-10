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Только что был доклад. Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на передовой - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:00 10.05.2024 (обновлено: 22:32 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/zelenskiy-1945175120.html
Только что был доклад. Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на передовой
Только что был доклад. Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на передовой - РИА Новости, 10.05.2024
Только что был доклад. Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на передовой
Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на передовой. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:00
2024-05-10T22:32
специальная военная операция на украине
украина
донецкая народная республика
россия
александр сырский
владимир зеленский
сергей шойгу
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на передовой."Только что был доклад Главкома Александра Сырского. По всей линии фронта — тяжелые бои", — признал он.Он добавил, что особое внимание нужно уделить Харьковскому, Покровскому и другим направлениям в ДНР.На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945158335.html
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украина, донецкая народная республика, россия, александр сырский, владимир зеленский, сергей шойгу
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Сергей Шойгу
Только что был доклад. Зеленский рассказал о тяжелой ситуации на передовой

Зеленский заявил о тяжелых боях по всей линии фронта

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признал тяжелую ситуацию на передовой.
"Только что был доклад Главкома Александра Сырского. По всей линии фронта — тяжелые бои", — признал он.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Крупный прорыв. Зеленскому сообщили шокирующие новости с фронта
Вчера, 19:14
Он добавил, что особое внимание нужно уделить Харьковскому, Покровскому и другим направлениям в ДНР.
На прошлой неделе министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что украинские войска теряют по тысяче человек ежедневно из-за требований США и союзников любой ценой сдерживать наступление. Он отметил, что Украина потеряла в 2024 году уже более 111 тысяч солдат, а также 21 тысячу единиц вооружения и военной техники.
Реактивные системы залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ВС России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Должны заставить. В США назвали условия для завершения конфликта на Украине
Вчера, 16:16
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийСергей Шойгу
 
 
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