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Правительство планирует модернизировать первичное звено здравоохранения - РИА Новости, 10.05.2024
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14:56 10.05.2024
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Правительство планирует модернизировать первичное звено здравоохранения
Правительство планирует модернизировать первичное звено здравоохранения - РИА Новости, 10.05.2024
Правительство планирует модернизировать первичное звено здравоохранения
Правительство планирует в ближайшие шесть лет полностью модернизировать первичное звено здравоохранения, заявил кандидат на должность председателя правительства РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:56
2024-05-10T14:56
здоровье - общество
россия
михаил мишустин
владимир путин
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство планирует в ближайшие шесть лет полностью модернизировать первичное звено здравоохранения, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Государственной думе. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. "Многое надо сделать для дальнейшего повышения качества и доступности лечения. Добиться этого можно только за счет слаженных действий на всех уровнях. С опорой на обратную связь от граждан и медицинского сообщества. В ближайшие шесть лет предстоит полностью модернизировать первичное звено. Это позволит дополнительно более чем семи миллионам человек своевременно выявлять заболевание и начинать терапию", - сказал Мишустин. Он добавил, что кабмин по поручению Путина продолжит "борьбу с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями".
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здоровье - общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Здоровье - Общество, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Правительство планирует модернизировать первичное звено здравоохранения

Мишустин: в ближайшие 6 лет в РФ модернизируют первичное звено здравоохранения

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство планирует в ближайшие шесть лет полностью модернизировать первичное звено здравоохранения, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Государственной думе.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера.
"Многое надо сделать для дальнейшего повышения качества и доступности лечения. Добиться этого можно только за счет слаженных действий на всех уровнях. С опорой на обратную связь от граждан и медицинского сообщества. В ближайшие шесть лет предстоит полностью модернизировать первичное звено. Это позволит дополнительно более чем семи миллионам человек своевременно выявлять заболевание и начинать терапию", - сказал Мишустин.
Он добавил, что кабмин по поручению Путина продолжит "борьбу с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями".
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Здоровье - ОбществоРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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