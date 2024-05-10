https://ria.ru/20240510/zdravookhranenie-1945109321.html

Правительство планирует модернизировать первичное звено здравоохранения

Правительство планирует модернизировать первичное звено здравоохранения - РИА Новости, 10.05.2024

Правительство планирует модернизировать первичное звено здравоохранения

Правительство планирует в ближайшие шесть лет полностью модернизировать первичное звено здравоохранения, заявил кандидат на должность председателя правительства РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:56

2024-05-10T14:56

2024-05-10T14:56

здоровье - общество

россия

михаил мишустин

владимир путин

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Правительство планирует в ближайшие шесть лет полностью модернизировать первичное звено здравоохранения, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Государственной думе. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера. "Многое надо сделать для дальнейшего повышения качества и доступности лечения. Добиться этого можно только за счет слаженных действий на всех уровнях. С опорой на обратную связь от граждан и медицинского сообщества. В ближайшие шесть лет предстоит полностью модернизировать первичное звено. Это позволит дополнительно более чем семи миллионам человек своевременно выявлять заболевание и начинать терапию", - сказал Мишустин. Он добавил, что кабмин по поручению Путина продолжит "борьбу с диабетом, сердечно-сосудистыми, онкологическими и другими заболеваниями".

https://ria.ru/20240420/putin-1941227618.html

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Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, михаил мишустин, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф