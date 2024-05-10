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Мишустин призвал сформировать культуру заботы о здоровье - РИА Новости, 10.05.2024
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15:11 10.05.2024
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Мишустин призвал сформировать культуру заботы о здоровье
Мишустин призвал сформировать культуру заботы о здоровье - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал сформировать культуру заботы о здоровье
Забота о здоровье, прохождение диспансеризации и регулярные занятия спортом должны стать нормой для россиян всех возрастов, заявил кандидат на должность... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:11
2024-05-10T15:11
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Забота о здоровье, прохождение диспансеризации и регулярные занятия спортом должны стать нормой для россиян всех возрастов, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме. "Важно сформировать такую культуру заботы о собственном здоровье у людей всех возрастов. Прохождение диспансеризации, регулярные занятия спортом - это должно стать для всех нормой. Чтобы каждый человек понимал, что такая забота о себе сегодня является самым большим и полезным вкладом в собственное будущее", - отметил Мишустин на заседании в Госдуме. Он добавил, что озвученный меры "будут отражены в новом национальном проекте".
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общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Здоровье - Общество
Мишустин призвал сформировать культуру заботы о здоровье

Мишустин: диспансеризация должна стать нормой для россиян всех возрастов

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкКандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Забота о здоровье, прохождение диспансеризации и регулярные занятия спортом должны стать нормой для россиян всех возрастов, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме.
"Важно сформировать такую культуру заботы о собственном здоровье у людей всех возрастов. Прохождение диспансеризации, регулярные занятия спортом - это должно стать для всех нормой. Чтобы каждый человек понимал, что такая забота о себе сегодня является самым большим и полезным вкладом в собственное будущее", - отметил Мишустин на заседании в Госдуме.
Он добавил, что озвученный меры "будут отражены в новом национальном проекте".
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ОбществоРоссияМихаил МишустинГосдума РФЗдоровье - Общество
 
 
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