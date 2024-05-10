https://ria.ru/20240510/zdorove-1945114344.html

Мишустин призвал сформировать культуру заботы о здоровье

Мишустин призвал сформировать культуру заботы о здоровье - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин призвал сформировать культуру заботы о здоровье

Забота о здоровье, прохождение диспансеризации и регулярные занятия спортом должны стать нормой для россиян всех возрастов, заявил кандидат на должность... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:11

2024-05-10T15:11

2024-05-10T15:11

общество

россия

михаил мишустин

госдума рф

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Забота о здоровье, прохождение диспансеризации и регулярные занятия спортом должны стать нормой для россиян всех возрастов, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме. "Важно сформировать такую культуру заботы о собственном здоровье у людей всех возрастов. Прохождение диспансеризации, регулярные занятия спортом - это должно стать для всех нормой. Чтобы каждый человек понимал, что такая забота о себе сегодня является самым большим и полезным вкладом в собственное будущее", - отметил Мишустин на заседании в Госдуме. Он добавил, что озвученный меры "будут отражены в новом национальном проекте".

https://ria.ru/20240403/osmotry-1937552161.html

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Ольга Фомченкова

общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, здоровье - общество