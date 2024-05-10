https://ria.ru/20240510/zdorove-1945114344.html
Мишустин призвал сформировать культуру заботы о здоровье
Мишустин призвал сформировать культуру заботы о здоровье - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин призвал сформировать культуру заботы о здоровье
Забота о здоровье, прохождение диспансеризации и регулярные занятия спортом должны стать нормой для россиян всех возрастов, заявил кандидат на должность... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:11
2024-05-10T15:11
2024-05-10T15:11
общество
россия
михаил мишустин
госдума рф
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Забота о здоровье, прохождение диспансеризации и регулярные занятия спортом должны стать нормой для россиян всех возрастов, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме. "Важно сформировать такую культуру заботы о собственном здоровье у людей всех возрастов. Прохождение диспансеризации, регулярные занятия спортом - это должно стать для всех нормой. Чтобы каждый человек понимал, что такая забота о себе сегодня является самым большим и полезным вкладом в собственное будущее", - отметил Мишустин на заседании в Госдуме. Он добавил, что озвученный меры "будут отражены в новом национальном проекте".
https://ria.ru/20240403/osmotry-1937552161.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, госдума рф, здоровье - общество
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Здоровье - Общество
Мишустин призвал сформировать культуру заботы о здоровье
Мишустин: диспансеризация должна стать нормой для россиян всех возрастов
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Забота о здоровье, прохождение диспансеризации и регулярные занятия спортом должны стать нормой для россиян всех возрастов, заявил кандидат на должность председателя правительства РФ Михаил Мишустин в ходе пленарного заседания в Госдуме.
"Важно сформировать такую культуру заботы о собственном здоровье у людей всех возрастов. Прохождение диспансеризации, регулярные занятия спортом - это должно стать для всех нормой. Чтобы каждый человек понимал, что такая забота о себе сегодня является самым большим и полезным вкладом в собственное будущее", - отметил Мишустин на заседании в Госдуме.
Он добавил, что озвученный меры "будут отражены в новом национальном проекте".