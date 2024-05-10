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"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ
"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ - РИА Новости, 10.05.2024
"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ
ВСУ готовят десять новых бригад для отражения наступления России, пишет Economist. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:41
2024-05-10T19:41
2024-05-10T19:41
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ВСУ готовят десять новых бригад для отражения наступления России, пишет Economist.Издание пообщалось с командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Павлюком, который, по словам авторов публикации, занял должность в самой неблагоприятной для Украины обстановке."Одна из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, — создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению", — говорится в материале.Как отмечает журнал, количество личного состава ВСУ вызывает беспокойство, а мобилизация на Украине в значительной степени застопорилась.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://ria.ru/20240510/f-16-1945155330.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ
Economist: ВСУ готовят десять бригад для отражения наступления России