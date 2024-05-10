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"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:41 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/zapad-1945161688.html
"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ
"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ - РИА Новости, 10.05.2024
"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ
ВСУ готовят десять новых бригад для отражения наступления России, пишет Economist. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:41
2024-05-10T19:41
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
украина
вооруженные силы украины
александр сырский
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ВСУ готовят десять новых бригад для отражения наступления России, пишет Economist.Издание пообщалось с командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Павлюком, который, по словам авторов публикации, занял должность в самой неблагоприятной для Украины обстановке."Одна из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, — создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению", — говорится в материале.Как отмечает журнал, количество личного состава ВСУ вызывает беспокойство, а мобилизация на Украине в значительной степени застопорилась.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
https://ria.ru/20240510/f-16-1945155330.html
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в мире, великобритания, россия, украина, вооруженные силы украины, александр сырский
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Александр Сырский
"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ

Economist: ВСУ готовят десять бригад для отражения наступления России

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ВСУ готовят десять новых бригад для отражения наступления России, пишет Economist.
Издание пообщалось с командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Павлюком, который, по словам авторов публикации, занял должность в самой неблагоприятной для Украины обстановке.
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"Одна из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, — создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению", — говорится в материале.
Как отмечает журнал, количество личного состава ВСУ вызывает беспокойство, а мобилизация на Украине в значительной степени застопорилась.
Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныАлександр Сырский
 
 
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