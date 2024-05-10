https://ria.ru/20240510/zapad-1945161688.html

"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ

"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ - РИА Новости, 10.05.2024

"Вызывает беспокойство": на Западе рассказали об отчаянном шаге ВСУ

ВСУ готовят десять новых бригад для отражения наступления России, пишет Economist. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:41

2024-05-10T19:41

2024-05-10T19:41

специальная военная операция на украине

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великобритания

россия

украина

вооруженные силы украины

александр сырский

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. ВСУ готовят десять новых бригад для отражения наступления России, пишет Economist.Издание пообщалось с командующим сухопутными войсками ВСУ Александром Павлюком, который, по словам авторов публикации, занял должность в самой неблагоприятной для Украины обстановке."Одна из наиболее неотложных задач, стоящих перед генералом, — создание десяти новых бригад для подготовки к российскому наступлению", — говорится в материале.Как отмечает журнал, количество личного состава ВСУ вызывает беспокойство, а мобилизация на Украине в значительной степени застопорилась.Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался на непростое положение украинских войск на передовой. По его словам, Россия обладает значительным преимуществом и активно атакует по всей линии соприкосновения, что приводит к тактическим успехам.

https://ria.ru/20240510/f-16-1945155330.html

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945142188.html

великобритания

россия

украина

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в мире, великобритания, россия, украина, вооруженные силы украины, александр сырский