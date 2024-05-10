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СМИ раскрыли, когда Залужный начнет работу послом в Британии - РИА Новости, 10.05.2024
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18:11 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/zaluzhnyy-1945150934.html
СМИ раскрыли, когда Залужный начнет работу послом в Британии
СМИ раскрыли, когда Залужный начнет работу послом в Британии - РИА Новости, 10.05.2024
СМИ раскрыли, когда Залужный начнет работу послом в Британии
Новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный приступит к исполнению своих обязанностей в конце мая, сообщает в пятницу украинское издание "Телеграф" со РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:11
2024-05-10T18:11
великобритания
украина
валерий залужный
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
в мире
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный приступит к исполнению своих обязанностей в конце мая, сообщает в пятницу украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники. Владимир Зеленский 9 мая назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании. "Залужный начнет работу послом в Великобритании уже в конце мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. В издании добавили, что сейчас Залужный и его семья оформляют визы, они поедут в Великобританию в конце месяца. Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру. МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
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великобритания, украина, валерий залужный, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, в мире
Великобритания, Украина, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, В мире
СМИ раскрыли, когда Залужный начнет работу послом в Британии

"Телеграф": Залужный начнет работу послом в Британии уже в конце мая

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeГлавнокомандующий ВСУ Валерий Залужный
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Новый посол Украины в Великобритании Валерий Залужный приступит к исполнению своих обязанностей в конце мая, сообщает в пятницу украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники.
Владимир Зеленский 9 мая назначил экс-главкома ВСУ Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.
"Залужный начнет работу послом в Великобритании уже в конце мая", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
В издании добавили, что сейчас Залужный и его семья оформляют визы, они поедут в Великобританию в конце месяца.
Зеленский 8 февраля объявил о назначении Александра Сырского главнокомандующим ВСУ вместо Залужного. До этого Сырский командовал сухопутными войсками ВСУ. Ряд украинских и западных СМИ еще осенью 2023 года писали о вероятном конфликте Зеленского и Залужного. Журналисты газеты Washington Post отмечали, что Залужный может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
МИД Украины 7 марта сообщил о согласовании кандидатуры Залужного на должность украинского посла в Великобритании.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
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ВеликобританияУкраинаВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
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