https://ria.ru/20240510/zala-1945054628.html

Расчеты беспилотников Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Расчеты беспилотников Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр - РИА Новости, 10.05.2024

Расчеты беспилотников Zala сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр

Расчеты беспилотников "Zala" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" успешно скорректировали дальнобойную ствольную артиллерию по... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T08:32

2024-05-10T08:32

2024-05-10T10:34

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 10 мая - РИА Новости. Расчеты беспилотников "Zala" гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск "Днепр" успешно скорректировали дальнобойную ствольную артиллерию по плавсредствам ВСУ в акватории Днепра, таким образом сорвав попытку противника форсировать реку, сообщили в Министерстве обороны России. "Очередная попытка ВСУ форсировать Днепр была сорвана российскими десантниками. Их расчеты БПЛА произвели запуск беспилотников. Беспилотники набрали высоту в несколько сотен метров и улетели вглубь территории, контролируемой ВСУ на правом берегу реки. Камера высокого разрешения помогла обнаружить скопление пехоты и плавсредств противника. Информация была передана артиллеристам. Они оперативно отработали по целям дальнобойной ствольной артиллерией", - сообщили в оборонном ведомстве. Современные боестолкновения невозможны без беспилотных летательных аппаратов. С их помощью, в частности, проводится корректировка огня артиллерии. Специалисты Минобороны постоянно совершенствуют технику, для того чтобы она не подвергалась воздействию сил радиоэлектронной борьбы противника.

https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929894876.html

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Работа операторов беспилотников Zala в акватории Днепра Расчеты беспилотников Zala десантников сорвали попытку ВСУ форсировать Днепр 2024-05-10T08:32 true PT1M11S

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вооруженные силы украины, безопасность, херсонская область