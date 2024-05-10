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В Астрахани задержали возможного виновника гибели людей от наркотиков - РИА Новости, 10.05.2024
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12:58 10.05.2024 (обновлено: 17:24 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/zaderzhanie-1945086894.html
В Астрахани задержали возможного виновника гибели людей от наркотиков
В Астрахани задержали возможного виновника гибели людей от наркотиков - РИА Новости, 10.05.2024
В Астрахани задержали возможного виновника гибели людей от наркотиков
В Астраханской области полиция задержала подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, из-за которых умерли пять человек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T12:58
2024-05-10T17:24
происшествия
астрахань
астраханская область
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — РИА Новости. В Астраханской области полиция задержала подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, из-за которых умерли пять человек, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону."Астраханские полицейские задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области", — говорится в заявлении.Как отметили в управлении, сотрудники МВД совместно с представителями УФСБ задержали 20-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии. По версии следствия, он приехал в Астрахань и размещал наркотики в тайнике по указанию неустановленных лиц."В ходе проведения оперативных мероприятий обнаружены несколько тайников-закладок. Изъятое направлено на экспертизу", — уточнили в пресс-службе.Накануне региональный главк СК России сообщил, что в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружили тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительно, все они употребляли наркотики. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
https://ria.ru/20240508/devochka-1944623297.html
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происшествия, астрахань, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Астрахань, Астраханская область, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Астрахани задержали возможного виновника гибели людей от наркотиков

В Астраханской области задержали возможного виновника гибели людей от наркотиков

© Астраханская полиция/TelegramПолицейские задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков в Астрахани
Полицейские задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков в Астрахани
© Астраханская полиция/Telegram
Полицейские задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков в Астрахани
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — РИА Новости. В Астраханской области полиция задержала подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, из-за которых умерли пять человек, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.
"Астраханские полицейские задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области", — говорится в заявлении.
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Как отметили в управлении, сотрудники МВД совместно с представителями УФСБ задержали 20-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии. По версии следствия, он приехал в Астрахань и размещал наркотики в тайнике по указанию неустановленных лиц.
"В ходе проведения оперативных мероприятий обнаружены несколько тайников-закладок. Изъятое направлено на экспертизу", — уточнили в пресс-службе.
Накануне региональный главк СК России сообщил, что в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружили тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительно, все они употребляли наркотики.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
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