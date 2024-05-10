В Астрахани задержали возможного виновника гибели людей от наркотиков
В Астраханской области задержали возможного виновника гибели людей от наркотиков
© Астраханская полиция/TelegramПолицейские задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков в Астрахани
Полицейские задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков в Астрахани
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — РИА Новости. В Астраханской области полиция задержала подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, из-за которых умерли пять человек, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.
"Астраханские полицейские задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области", — говорится в заявлении.
Как отметили в управлении, сотрудники МВД совместно с представителями УФСБ задержали 20-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии. По версии следствия, он приехал в Астрахань и размещал наркотики в тайнике по указанию неустановленных лиц.
"В ходе проведения оперативных мероприятий обнаружены несколько тайников-закладок. Изъятое направлено на экспертизу", — уточнили в пресс-службе.
Накануне региональный главк СК России сообщил, что в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружили тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительно, все они употребляли наркотики.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".