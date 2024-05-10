https://ria.ru/20240510/zaderzhanie-1945086894.html

В Астрахани задержали возможного виновника гибели людей от наркотиков

В Астрахани задержали возможного виновника гибели людей от наркотиков - РИА Новости, 10.05.2024

В Астрахани задержали возможного виновника гибели людей от наркотиков

В Астраханской области полиция задержала подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, из-за которых умерли пять человек, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T12:58

2024-05-10T12:58

2024-05-10T17:24

происшествия

астрахань

астраханская область

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 мая — РИА Новости. В Астраханской области полиция задержала подозреваемого в распространении синтетических наркотиков, из-за которых умерли пять человек, сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону."Астраханские полицейские задержали подозреваемого в распространении партии синтетических наркотиков на территории Астраханской области", — говорится в заявлении.Как отметили в управлении, сотрудники МВД совместно с представителями УФСБ задержали 20-летнего уроженца одной из стран Центральной Азии. По версии следствия, он приехал в Астрахань и размещал наркотики в тайнике по указанию неустановленных лиц."В ходе проведения оперативных мероприятий обнаружены несколько тайников-закладок. Изъятое направлено на экспертизу", — уточнили в пресс-службе.Накануне региональный главк СК России сообщил, что в ночь на 9 мая на территории Советского и Трусовского районов Астрахани в различных местах, в том числе в транспортном средстве, обнаружили тела мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40 лет. Предварительно, все они употребляли наркотики. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

https://ria.ru/20240508/devochka-1944623297.html

https://ria.ru/20240405/otravlenie-1938081579.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, астрахань, астраханская область, россия, следственный комитет россии (ск рф)