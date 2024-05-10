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В Берлине задержали десять человек на мероприятиях в честь Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2024
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00:26 10.05.2024 (обновлено: 01:50 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/zaderzhanie-1945036394.html
В Берлине задержали десять человек на мероприятиях в честь Дня Победы
В Берлине задержали десять человек на мероприятиях в честь Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2024
В Берлине задержали десять человек на мероприятиях в честь Дня Победы
Полиция Берлина задержала 10 человек на акциях, приуроченных к 9 мая, за нарушение установленных ранее правил, включающих в числе прочего запрет на демонстрацию РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T00:26
2024-05-10T01:50
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полиция Берлина задержала 10 человек на акциях, приуроченных к 9 мая, за нарушение установленных ранее правил, включающих в числе прочего запрет на демонстрацию связанной с Днем Победы символики, сообщило издание Bild. По данным Bild, несколько человек нарушили установленные правила: проносили георгиевские ленточки или оскорбляли полицейских."Всего задержаны 10 человек", — пишет газета. По словам полиции, в целом памятные мероприятие прошли спокойно, было лишь несколько незначительных инцидентов.В этом году полиция в Берлине в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы и близ них советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Помимо этого, запрещена демонстрация символов Z и V.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что немецкие власти все-таки разрешили использовать цвета российского флага и георгиевской ленты только в качестве элементов оформления венков и букетов для возложения к памятникам. Дипломат назвала это решение кощунственным и призвала прекратить переписывать историю.
https://ria.ru/20240510/katar-1945035649.html
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в мире, берлин (город), россия, ссср, день победы
В мире, Берлин (город), Россия, СССР, День Победы
В Берлине задержали десять человек на мероприятиях в честь Дня Победы

Bild: полиция Берлина задержала десять человек на акциях, приуроченных к 9 мая

© AP Photo / Ebrahim NorooziМероприятие в честь Дня Победы в Берлине
Мероприятие в честь Дня Победы в Берлине - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Мероприятие в честь Дня Победы в Берлине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полиция Берлина задержала 10 человек на акциях, приуроченных к 9 мая, за нарушение установленных ранее правил, включающих в числе прочего запрет на демонстрацию связанной с Днем Победы символики, сообщило издание Bild.
По данным Bild, несколько человек нарушили установленные правила: проносили георгиевские ленточки или оскорбляли полицейских.
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"Всего задержаны 10 человек", — пишет газета.
По словам полиции, в целом памятные мероприятие прошли спокойно, было лишь несколько незначительных инцидентов.
В этом году полиция в Берлине в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы и близ них советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Помимо этого, запрещена демонстрация символов Z и V.
Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что немецкие власти все-таки разрешили использовать цвета российского флага и георгиевской ленты только в качестве элементов оформления венков и букетов для возложения к памятникам. Дипломат назвала это решение кощунственным и призвала прекратить переписывать историю.
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