https://ria.ru/20240510/zaderzhanie-1945036394.html

В Берлине задержали десять человек на мероприятиях в честь Дня Победы

В Берлине задержали десять человек на мероприятиях в честь Дня Победы - РИА Новости, 10.05.2024

В Берлине задержали десять человек на мероприятиях в честь Дня Победы

Полиция Берлина задержала 10 человек на акциях, приуроченных к 9 мая, за нарушение установленных ранее правил, включающих в числе прочего запрет на демонстрацию РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T00:26

2024-05-10T00:26

2024-05-10T01:50

в мире

берлин (город)

россия

ссср

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945039380_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_5d5b22c66f38a951f14ca0f1c23a82c7.jpg

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Полиция Берлина задержала 10 человек на акциях, приуроченных к 9 мая, за нарушение установленных ранее правил, включающих в числе прочего запрет на демонстрацию связанной с Днем Победы символики, сообщило издание Bild. По данным Bild, несколько человек нарушили установленные правила: проносили георгиевские ленточки или оскорбляли полицейских."Всего задержаны 10 человек", — пишет газета. По словам полиции, в целом памятные мероприятие прошли спокойно, было лишь несколько незначительных инцидентов.В этом году полиция в Берлине в очередной раз запретила 8 и 9 мая приносить на советские мемориалы и близ них советскую и российскую символику, георгиевские ленточки, а также носить военную униформу, петь и проигрывать военные марши и песни. Помимо этого, запрещена демонстрация символов Z и V.Накануне официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что немецкие власти все-таки разрешили использовать цвета российского флага и георгиевской ленты только в качестве элементов оформления венков и букетов для возложения к памятникам. Дипломат назвала это решение кощунственным и призвала прекратить переписывать историю.

https://ria.ru/20240510/katar-1945035649.html

https://ria.ru/20240509/berlin-1944948442.html

берлин (город)

россия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, берлин (город), россия, ссср, день победы