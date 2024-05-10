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Суд заключил под стражу замглавы администрации Иваново по делу о взятке - РИА Новости, 10.05.2024
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16:09 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/vzyatka-1945128337.html
Суд заключил под стражу замглавы администрации Иваново по делу о взятке
Суд заключил под стражу замглавы администрации Иваново по делу о взятке - РИА Новости, 10.05.2024
Суд заключил под стражу замглавы администрации Иваново по делу о взятке
Суд заключил под стражу заместителя главы администрации города Иваново, который обвиняется по статье о получении взятки, сообщила пресс-служба судов общей... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:09
2024-05-10T16:09
происшествия
ивановская область
иваново
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РЯЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя главы администрации города Иваново, который обвиняется по статье о получении взятки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области. "Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении заместителя главы администрации города Иваново, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "а,в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале, не уточнив имя обвиняемого. Постановление об аресте вынес Октябрьский районный суд города Иваново в пятницу, отмечается в сообщении.
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происшествия, ивановская область, иваново, россия
Происшествия, Ивановская область, Иваново, Россия
Суд заключил под стражу замглавы администрации Иваново по делу о взятке

Замглавы администрации Иваново заключили под стражу на 2 месяца по делу о взятке

© РИА НовостиЧеловек в наручниках
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости
Человек в наручниках. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя главы администрации города Иваново, который обвиняется по статье о получении взятки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области.
"Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении заместителя главы администрации города Иваново, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "а,в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале, не уточнив имя обвиняемого.
Постановление об аресте вынес Октябрьский районный суд города Иваново в пятницу, отмечается в сообщении.
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