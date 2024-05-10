https://ria.ru/20240510/vzyatka-1945128337.html

Суд заключил под стражу замглавы администрации Иваново по делу о взятке

Суд заключил под стражу замглавы администрации Иваново по делу о взятке - РИА Новости, 10.05.2024

Суд заключил под стражу замглавы администрации Иваново по делу о взятке

Суд заключил под стражу заместителя главы администрации города Иваново, который обвиняется по статье о получении взятки, сообщила пресс-служба судов общей... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:09

2024-05-10T16:09

2024-05-10T16:09

происшествия

ивановская область

иваново

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793412582_0:46:1394:830_1920x0_80_0_0_8f718e56d81d1c56ddd61727edd1f926.jpg

РЯЗАНЬ, 10 мая - РИА Новости. Суд заключил под стражу заместителя главы администрации города Иваново, который обвиняется по статье о получении взятки, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Ивановской области. "Вынесено постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении заместителя главы администрации города Иваново, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. "а,в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале, не уточнив имя обвиняемого. Постановление об аресте вынес Октябрьский районный суд города Иваново в пятницу, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20240509/arest-1945003691.html

ивановская область

иваново

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ивановская область, иваново, россия