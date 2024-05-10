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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 10.05.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:27
2024-05-10T09:27
2024-05-10T09:28
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Сумах слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале. Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях, она звучит до сих пор. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, сумы, украина
В мире, Сумы, Украина, Специальная военная операция на Украине
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Взрывы прогремели в городе Сумы на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное"
.
"В Сумах слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты "Общественного", - говорится в сообщении телеканала, опубликованного в Telegram-канале.
Ранее в пятницу воздушную тревогу объявили в Харьковской и Сумской областях, она звучит до сих пор.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.