https://ria.ru/20240510/vzryvy-1945043835.html

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.05.2024

В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

Взрывы прогремели в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T03:36

2024-05-10T03:36

2024-05-10T03:47

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал сообщал о взрыве в Николаевской области. "В Харькове был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты", - пишет телеканал в Telegram-канале. Через несколько минут телеканал сообщил о еще одном взрыве. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 02.37 мск. Воздушная тревога также объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.

https://ria.ru/20240510/ofitsery-1945042968.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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