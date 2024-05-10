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В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 10.05.2024
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
Взрывы прогремели в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T03:36
2024-05-10T03:36
2024-05-10T03:47
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Харьковской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". Ранее телеканал сообщал о взрыве в Николаевской области. "В Харькове был слышен взрыв, сообщили наши корреспонденты", - пишет телеканал в Telegram-канале. Через несколько минут телеканал сообщил о еще одном взрыве. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Харьковской области объявили в 02.37 мск. Воздушная тревога также объявлена в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях Украины.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Николаевская область, Харьков, Украина
В Харьковской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Общественное": в Харьковской области прогремели взрывы, объявлена тревога