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Украинские власти сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Украинские власти сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 10.05.2024

Украинские власти сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в пятницу в подконтрольном ВСУ городе... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T17:41

2024-05-10T17:41

2024-05-10T17:41

специальная военная операция на украине

запорожская область

запорожье

киев

вооруженные силы украины

запорожская областная государственная администрация

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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Взрыв в Запорожье", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html

запорожская область

запорожье

киев

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запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация