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Украинские власти сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:41 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/vzryv-1945145031.html
Украинские власти сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Украинские власти сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье - РИА Новости, 10.05.2024
Украинские власти сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье
Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в пятницу в подконтрольном ВСУ городе... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T17:41
2024-05-10T17:41
специальная военная операция на украине
запорожская область
запорожье
киев
вооруженные силы украины
запорожская областная государственная администрация
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога. "Взрыв в Запорожье", - написал Федоров в своем Telegram-канале. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
запорожская область
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запорожская область, запорожье, киев, вооруженные силы украины, запорожская областная государственная администрация
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Запорожье, Киев, Вооруженные силы Украины, Запорожская областная государственная администрация
Украинские власти сообщили о взрыве в подконтрольном ВСУ Запорожье

Федоров: в Запорожье прогремел взрыв

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Назначенный украинскими властями глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил, что в пятницу в подконтрольном ВСУ городе Запорожье на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в подконтрольной ВСУ части Запорожской области объявлена воздушная тревога.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
"Взрыв в Запорожье", - написал Федоров в своем Telegram-канале.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
24 апреля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЗапорожьеКиевВооруженные силы УкраиныЗапорожская областная государственная администрация
 
 
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