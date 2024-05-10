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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области - РИА Новости, 10.05.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Николаевской области

Взрывы прогремели в Николаевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T03:22

2024-05-10T03:22

2024-05-10T04:59

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаевской области на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное". "На Николаевщине были слышны взрывы, сообщил начальник городской военной администрации Снигиревки Иван Кухта", - сообщает телеканал в Telegram-канале. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в Николаевской области объявили в 01.15 мск. Она звучит до сих пор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаевская область

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