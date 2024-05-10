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Власти Оренбургской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка

Власти Оренбургской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка - РИА Новости, 10.05.2024

Власти Оренбургской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка

Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплатили более 4,9 миллиарда рублей, сообщает правительство региона в своём Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:55

2024-05-10T13:55

2024-05-10T13:55

оренбургская область

наводнения в россии — 2024

происшествия

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УФА, 10 мая - РИА Новости. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплатили более 4,9 миллиарда рублей, сообщает правительство региона в своём Telegram-канале."На 10 мая оренбуржцам выплачено 4 млрд 960,27 млн рублей – это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тыс. или 20 тыс. рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тыс. или 100 тыс. рублей",- говорится в сообщении.

оренбургская область

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оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия