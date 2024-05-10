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Власти Оренбургской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка - РИА Новости, 10.05.2024
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13:55 10.05.2024
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Власти Оренбургской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка
Власти Оренбургской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка - РИА Новости, 10.05.2024
Власти Оренбургской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка
Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплатили более 4,9 миллиарда рублей, сообщает правительство региона в своём Telegram-канале. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:55
2024-05-10T13:55
оренбургская область
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УФА, 10 мая - РИА Новости. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплатили более 4,9 миллиарда рублей, сообщает правительство региона в своём Telegram-канале."На 10 мая оренбуржцам выплачено 4 млрд 960,27 млн рублей – это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тыс. или 20 тыс. рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тыс. или 100 тыс. рублей",- говорится в сообщении.
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оренбургская область, наводнения в россии — 2024, происшествия
Оренбургская область, Наводнения в России — 2024, Происшествия
Власти Оренбургской области рассказали о выплатах пострадавшим от паводка

Пострадавшие от паводка жители Оренбургской области получили более 4,9 млрд руб

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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УФА, 10 мая - РИА Новости. Жителям Оренбургской области, пострадавшим от паводка, выплатили более 4,9 миллиарда рублей, сообщает правительство региона в своём Telegram-канале.
"На 10 мая оренбуржцам выплачено 4 млрд 960,27 млн рублей – это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тыс. или 20 тыс. рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тыс. или 100 тыс. рублей",- говорится в сообщении.
Выплаты пострадавшим от паводка
11 апреля, 12:30
Инфографика
Выплаты пострадавшим от паводка Посмотреть
 
Оренбургская областьНаводнения в России — 2024Происшествия
 
 
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