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Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" - РИА Новости, 10.05.2024
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13:46 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/vstrecha-1945092914.html
Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия"
Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия"
Кандидат на должность главы правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" в Государственной думе, передает... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:46
2024-05-10T13:46
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" в Государственной думе, передает корреспондент РИА Новости. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Перед пленарным заседанием Думы в пятницу, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении его кандидатуры, Мишустин встретился со всеми пятью думскими фракциями. Сейчас Мишустин - исполняющий обязанности председателя правительства. Сразу после инаугурации президента 7 мая кабинет министров под его руководством сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Все члены кабмина стали и. о. и будут исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Кандидатуру премьера утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945084173.html
https://ria.ru/20240510/premer-1945062721.html
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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Единая Россия
Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия"

Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" в Госдуме

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" в Государственной думе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Сенатор назвал Мишустина профессионалом, тонко чувствующим экономику страны
Вчера, 12:42
Перед пленарным заседанием Думы в пятницу, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении его кандидатуры, Мишустин встретился со всеми пятью думскими фракциями.
Сейчас Мишустин - исполняющий обязанности председателя правительства. Сразу после инаугурации президента 7 мая кабинет министров под его руководством сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Все члены кабмина стали и. о. и будут исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Кандидатуру премьера утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
В ГД рассказали, сколько времени займет рассмотрение кандидатуры премьера
Вчера, 09:38
 
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