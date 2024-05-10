https://ria.ru/20240510/vstrecha-1945092914.html
Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия"
Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" - РИА Новости, 10.05.2024
Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия"
Кандидат на должность главы правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" в Государственной думе, передает... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:46
2024-05-10T13:46
2024-05-10T13:46
политика
россия
михаил мишустин
госдума рф
единая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_baeb6e28941052f64322cfbc5a6537b4.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" в Государственной думе, передает корреспондент РИА Новости. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Перед пленарным заседанием Думы в пятницу, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении его кандидатуры, Мишустин встретился со всеми пятью думскими фракциями. Сейчас Мишустин - исполняющий обязанности председателя правительства. Сразу после инаугурации президента 7 мая кабинет министров под его руководством сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Все члены кабмина стали и. о. и будут исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Кандидатуру премьера утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945084173.html
https://ria.ru/20240510/premer-1945062721.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782318938_39:0:2675:1977_1920x0_80_0_0_e3c71517a6c247680ef9f0d30b19ca6e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, единая россия
Политика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Единая Россия
Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия"
Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" в Госдуме
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" в Государственной думе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра.
Перед пленарным заседанием Думы в пятницу, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении его кандидатуры, Мишустин встретился со всеми пятью думскими фракциями.
Сейчас Мишустин - исполняющий обязанности председателя правительства. Сразу после инаугурации президента 7 мая кабинет министров под его руководством сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Все члены кабмина стали и. о. и будут исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Кандидатуру премьера утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.