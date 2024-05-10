https://ria.ru/20240510/vstrecha-1945092914.html

Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия"

Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия"

Кандидат на должность главы правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" в Государственной думе, передает... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:46

2024-05-10T13:46

2024-05-10T13:46

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства РФ Михаил Мишустин проводит встречу с представителями фракции "Единая Россия" в Государственной думе, передает корреспондент РИА Новости. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Перед пленарным заседанием Думы в пятницу, на котором будет рассмотрен вопрос об утверждении его кандидатуры, Мишустин встретился со всеми пятью думскими фракциями. Сейчас Мишустин - исполняющий обязанности председателя правительства. Сразу после инаугурации президента 7 мая кабинет министров под его руководством сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Все члены кабмина стали и. о. и будут исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Кандидатуру премьера утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945084173.html

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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, единая россия