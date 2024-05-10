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Мишустин проводит встречу с фракцией СРЗП

Мишустин проводит встречу с фракцией СРЗП - РИА Новости, 10.05.2024

Мишустин проводит встречу с фракцией СРЗП

Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин проводит в Госдуме встречу с фракцией "Справедливая Россия - За правду", передает корреспондент РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:10

2024-05-10T13:10

2024-05-10T13:55

политика

россия

михаил мишустин

госдума рф

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Кандидат на должность главы правительства России Михаил Мишустин проводит в Госдуме встречу с фракцией "Справедливая Россия - За правду", передает корреспондент РИА Новости. Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что президент РФ Владимир Путин внес в нижнюю палату парламента кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Мишустин в пятницу встречается с представителями всех пяти думских фракций перед пленарным заседанием, где будет рассмотрен вопрос об утверждении его кандидатуры. Сейчас Мишустин - исполняющий обязанности председателя правительства. Сразу после инаугурации президента 7 мая кабинет министров под его руководством сложил полномочия перед вступившим в должность главой государства. Все члены кабмина стали и. о. и будут исполнять обязанности до формирования нового состава правительства. Кандидатуру премьера утвердят на пленарном заседании Госдумы 10 мая.

https://ria.ru/20240510/pravitelstvo-1945087968.html

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политика, россия, михаил мишустин, госдума рф, партия "справедливая россия - за правду"