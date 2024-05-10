https://ria.ru/20240510/voyska-1945161184.html

США и Нигер обсудят детали вывода американских войск

США и Нигер обсудят детали вывода американских войск - РИА Новости, 10.05.2024

США и Нигер обсудят детали вывода американских войск

Представители США и Нигера в ближайшие дни проведут новый раунд встреч, чтобы определить параметры упорядоченного вывода американских войск из африканской... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:38

2024-05-10T19:38

2024-05-10T20:18

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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Представители США и Нигера в ближайшие дни проведут новый раунд встреч, чтобы определить параметры упорядоченного вывода американских войск из африканской страны, заявил РИА Новости представитель Пентагона. "Как вам известно, мы уже объявили о своем намерении вывести силы из Нигера. Мы ожидаем, что встречи в ближайшие дни позволят проработать детали этого упорядоченного вывода", - сказал американский военный чиновник. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон предписал вывести в полном составе американских военнослужащих в течение последующих нескольких месяцев.

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в мире, нигер, сша, министерство обороны сша