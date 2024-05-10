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США и Нигер обсудят детали вывода американских войск - РИА Новости, 10.05.2024
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19:38 10.05.2024 (обновлено: 20:18 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/voyska-1945161184.html
США и Нигер обсудят детали вывода американских войск
США и Нигер обсудят детали вывода американских войск - РИА Новости, 10.05.2024
США и Нигер обсудят детали вывода американских войск
Представители США и Нигера в ближайшие дни проведут новый раунд встреч, чтобы определить параметры упорядоченного вывода американских войск из африканской... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:38
2024-05-10T20:18
в мире
нигер
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Представители США и Нигера в ближайшие дни проведут новый раунд встреч, чтобы определить параметры упорядоченного вывода американских войск из африканской страны, заявил РИА Новости представитель Пентагона. "Как вам известно, мы уже объявили о своем намерении вывести силы из Нигера. Мы ожидаем, что встречи в ближайшие дни позволят проработать детали этого упорядоченного вывода", - сказал американский военный чиновник. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон предписал вывести в полном составе американских военнослужащих в течение последующих нескольких месяцев.
https://ria.ru/20240509/niger-1944774512.html
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в мире, нигер, сша, министерство обороны сша
В мире, Нигер, США, Министерство обороны США
США и Нигер обсудят детали вывода американских войск

Пентагон: США и Нигер в ближайшее время обсудят детали вывода американских войск

© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment CommandАмериканские военные во время учений в Нигере
Американские военные во время учений в Нигере
© U.S. Army photo by Sgt. Heather Doppke/79th Theater Sustainment Command
Американские военные во время учений в Нигере. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Представители США и Нигера в ближайшие дни проведут новый раунд встреч, чтобы определить параметры упорядоченного вывода американских войск из африканской страны, заявил РИА Новости представитель Пентагона.
"Как вам известно, мы уже объявили о своем намерении вывести силы из Нигера. Мы ожидаем, что встречи в ближайшие дни позволят проработать детали этого упорядоченного вывода", - сказал американский военный чиновник.
В пятницу газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон предписал вывести в полном составе американских военнослужащих в течение последующих нескольких месяцев.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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