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США и Нигер обсудят детали вывода американских войск
США и Нигер обсудят детали вывода американских войск - РИА Новости, 10.05.2024
США и Нигер обсудят детали вывода американских войск
Представители США и Нигера в ближайшие дни проведут новый раунд встреч, чтобы определить параметры упорядоченного вывода американских войск из африканской... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:38
2024-05-10T19:38
2024-05-10T20:18
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ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости. Представители США и Нигера в ближайшие дни проведут новый раунд встреч, чтобы определить параметры упорядоченного вывода американских войск из африканской страны, заявил РИА Новости представитель Пентагона. "Как вам известно, мы уже объявили о своем намерении вывести силы из Нигера. Мы ожидаем, что встречи в ближайшие дни позволят проработать детали этого упорядоченного вывода", - сказал американский военный чиновник. В пятницу газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон предписал вывести в полном составе американских военнослужащих в течение последующих нескольких месяцев.
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в мире, нигер, сша, министерство обороны сша
В мире, Нигер, США, Министерство обороны США
США и Нигер обсудят детали вывода американских войск
Пентагон: США и Нигер в ближайшее время обсудят детали вывода американских войск