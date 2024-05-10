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Володин дважды сделал замечания депутатам во время выступления Слуцкого - РИА Новости, 10.05.2024
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16:09 10.05.2024 (обновлено: 21:03 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/volodin-1945128468.html
Володин дважды сделал замечания депутатам во время выступления Слуцкого
Володин дважды сделал замечания депутатам во время выступления Слуцкого - РИА Новости, 10.05.2024
Володин дважды сделал замечания депутатам во время выступления Слуцкого
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания дважды сделал замечания депутатам во время выступления председателя фракции... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:09
2024-05-10T21:03
политика
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вячеслав володин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания дважды сделал замечания депутатам во время выступления председателя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. "Коллеги, просьба послушать, выступает руководитель фракции", - сказал Володин во время выступления Слуцкого, обращаясь к депутатом. Слуцкий поблагодарил Володина за обращение внимания к его выступлению. "Коллеги, давайте повнимательней будем, понятно, что обсуждается предложение Леонида Эдуардовича (Слуцкого - ред.) по формированию кабинета министров, но давайте дослушаем. У него могут быть ещё дополнения к этому", - снова обратился к депутатам Володин, обращая их внимание на речь главы ЛДПР.
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политика, россия, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
Володин дважды сделал замечания депутатам во время выступления Слуцкого

Володин дважды сделал замечания депутатам во время выступления главы ЛДПР

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания дважды сделал замечания депутатам во время выступления председателя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.
"Коллеги, просьба послушать, выступает руководитель фракции", - сказал Володин во время выступления Слуцкого, обращаясь к депутатом.
Слуцкий поблагодарил Володина за обращение внимания к его выступлению.
"Коллеги, давайте повнимательней будем, понятно, что обсуждается предложение Леонида Эдуардовича (Слуцкого - ред.) по формированию кабинета министров, но давайте дослушаем. У него могут быть ещё дополнения к этому", - снова обратился к депутатам Володин, обращая их внимание на речь главы ЛДПР.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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ПолитикаРоссияВячеслав ВолодинЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
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