https://ria.ru/20240510/volodin-1945128468.html

Володин дважды сделал замечания депутатам во время выступления Слуцкого

Володин дважды сделал замечания депутатам во время выступления Слуцкого - РИА Новости, 10.05.2024

Володин дважды сделал замечания депутатам во время выступления Слуцкого

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания дважды сделал замечания депутатам во время выступления председателя фракции... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T16:09

2024-05-10T16:09

2024-05-10T21:03

политика

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вячеслав володин

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания дважды сделал замечания депутатам во время выступления председателя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого. "Коллеги, просьба послушать, выступает руководитель фракции", - сказал Володин во время выступления Слуцкого, обращаясь к депутатом. Слуцкий поблагодарил Володина за обращение внимания к его выступлению. "Коллеги, давайте повнимательней будем, понятно, что обсуждается предложение Леонида Эдуардовича (Слуцкого - ред.) по формированию кабинета министров, но давайте дослушаем. У него могут быть ещё дополнения к этому", - снова обратился к депутатам Володин, обращая их внимание на речь главы ЛДПР.

https://ria.ru/20240510/slutskiy-1945127679.html

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политика, россия, вячеслав володин, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф