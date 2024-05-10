https://ria.ru/20240510/volodin-1945120362.html
Володин: диалог с председателем правительства стал намного эффективнее
Володин: диалог с председателем правительства стал намного эффективнее - РИА Новости, 10.05.2024
Володин: диалог с председателем правительства стал намного эффективнее
Диалог с председателем правительства РФ стал намного эффективнее, вопросы депутатов находят ответ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:34
2024-05-10T15:34
2024-05-10T15:34
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Диалог с председателем правительства РФ стал намного эффективнее, вопросы депутатов находят ответ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Обратная связь, диалог с председателем правительства, с вашим аппаратом намного стали эффективнее. И те вопросы, которые мы адресуем, они находят ответ. Этот диалог помогает нам рассматривать многие проблемы", - сказал Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме. Однако, отметил он, с министерствами не всегда удается найти такой же контакт, как на уровне премьер-министра. "К сожалению, у нас есть примеры, когда обращения депутатов остаются без ответа. Не могут дозвониться депутаты до некоторых министров", - сказал Володин.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945117355.html
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин: диалог с председателем правительства стал намного эффективнее
Володин: диалог с премьером стал эффективнее, вопросы депутатов находят ответ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Диалог с председателем правительства РФ стал намного эффективнее, вопросы депутатов находят ответ, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Обратная связь, диалог с председателем правительства, с вашим аппаратом намного стали эффективнее. И те вопросы, которые мы адресуем, они находят ответ. Этот диалог помогает нам рассматривать многие проблемы", - сказал Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме.
Однако, отметил он, с министерствами не всегда удается найти такой же контакт, как на уровне премьер-министра. "К сожалению, у нас есть примеры, когда обращения депутатов остаются без ответа. Не могут дозвониться депутаты до некоторых министров", - сказал Володин.