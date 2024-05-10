https://ria.ru/20240510/volodin-1945118790.html
Володин отметил работу правительства по модернизации здравоохранения
Володин отметил работу правительства по модернизации здравоохранения - РИА Новости, 10.05.2024
Володин отметил работу правительства по модернизации здравоохранения
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил работу кабинета министров по модернизации здравоохранения, но обратил внимание на проблему кадров. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:27
2024-05-10T15:27
2024-05-10T15:27
политика
здоровье - общество
россия
вячеслав володин
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил работу кабинета министров по модернизации здравоохранения, но обратил внимание на проблему кадров. В в Госдуме в пятницу проходит пленарное заседание, на котором обсуждается кандидатура премьера РФ. "На самом деле многое делается федеральным правительством, и проекты в сфере модернизации здравоохранения, новые больницы строятся, большое количество оборудования поставляется, но, Михаил Владимирович, большая проблема, которая на сегодняшний день все более кричащая - это отсутствие медицинских работников. Врачей не хватает 30 тысяч человек", - сказал Володин, обращаясь к кандидату на должность главы кабмина Михаилу Мишустину. Он отметил, что будущему министру здравоохранения предстоит ответить на вопрос, сколько понадобится времени для ликвидации этого дефицита кадров. "Можно, учитывая, что потом вы примете решение и внесете кандидатуру на должность министра здравоохранения, мы ему этот вопрос адресуем с точки зрения: сколько времени надо для того, чтобы закрыть эту проблему и ликвидировать дефицит кадров? Год, два, три, сколько? И, Михаил Владимирович, исходя из этого, мы будем уже формировать свою точку зрения",- сказал Володин.
https://ria.ru/20240510/zdorove-1945114344.html
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политика, здоровье - общество, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Здоровье - Общество, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин отметил работу правительства по модернизации здравоохранения
Володин отметил работу правительства в здравоохранении, затронув проблему кадров
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил работу кабинета министров по модернизации здравоохранения, но обратил внимание на проблему кадров.
В в Госдуме в пятницу проходит пленарное заседание, на котором обсуждается кандидатура премьера РФ.
"На самом деле многое делается федеральным правительством, и проекты в сфере модернизации здравоохранения, новые больницы строятся, большое количество оборудования поставляется, но, Михаил Владимирович, большая проблема, которая на сегодняшний день все более кричащая - это отсутствие медицинских работников. Врачей не хватает 30 тысяч человек", - сказал Володин, обращаясь к кандидату на должность главы кабмина Михаилу Мишустину
.
Он отметил, что будущему министру здравоохранения предстоит ответить на вопрос, сколько понадобится времени для ликвидации этого дефицита кадров.
"Можно, учитывая, что потом вы примете решение и внесете кандидатуру на должность министра здравоохранения, мы ему этот вопрос адресуем с точки зрения: сколько времени надо для того, чтобы закрыть эту проблему и ликвидировать дефицит кадров? Год, два, три, сколько? И, Михаил Владимирович, исходя из этого, мы будем уже формировать свою точку зрения",- сказал Володин.