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Володин отметил результаты борьбы Мишустина с офшорами - РИА Новости, 10.05.2024
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15:24 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/volodin-1945118031.html
Володин отметил результаты борьбы Мишустина с офшорами
Володин отметил результаты борьбы Мишустина с офшорами - РИА Новости, 10.05.2024
Володин отметил результаты борьбы Мишустина с офшорами
Борьба с офшорами и пополнение бюджета были первыми приоритетами Михаила Мишустина на посту премьер-министра, сделано многое, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:24
2024-05-10T15:24
политика
россия
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Борьба с офшорами и пополнение бюджета были первыми приоритетами Михаила Мишустина на посту премьер-министра, сделано многое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вопросы пополнения бюджета и борьба с офшорами - это был первый приоритет Михаила Владимировича в должности председателя правительства... И затем последовали решения... Здесь, несомненно, было сделано многое", - сказал Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме.
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политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ
Володин отметил результаты борьбы Мишустина с офшорами

Володин: приоритетом Мишустина на его посту было пополнение бюджета

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Борьба с офшорами и пополнение бюджета были первыми приоритетами Михаила Мишустина на посту премьер-министра, сделано многое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вопросы пополнения бюджета и борьба с офшорами - это был первый приоритет Михаила Владимировича в должности председателя правительства... И затем последовали решения... Здесь, несомненно, было сделано многое", - сказал Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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