https://ria.ru/20240510/volodin-1945118031.html

Володин отметил результаты борьбы Мишустина с офшорами

Володин отметил результаты борьбы Мишустина с офшорами - РИА Новости, 10.05.2024

Володин отметил результаты борьбы Мишустина с офшорами

Борьба с офшорами и пополнение бюджета были первыми приоритетами Михаила Мишустина на посту премьер-министра, сделано многое, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:24

2024-05-10T15:24

2024-05-10T15:24

политика

россия

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0f/1577260859_0:48:3023:1748_1920x0_80_0_0_6b5953e7425301bf86046283efe67499.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Борьба с офшорами и пополнение бюджета были первыми приоритетами Михаила Мишустина на посту премьер-министра, сделано многое, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Вопросы пополнения бюджета и борьба с офшорами - это был первый приоритет Михаила Владимировича в должности председателя правительства... И затем последовали решения... Здесь, несомненно, было сделано многое", - сказал Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме.

https://ria.ru/20240510/mishustin-1945106848.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф