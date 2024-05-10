https://ria.ru/20240510/volodin-1945116837.html

Володин отметил диалог Мишустина с Госдумой несмотря на занятость

Володин отметил диалог Мишустина с Госдумой несмотря на занятость - РИА Новости, 10.05.2024

Володин отметил диалог Мишустина с Госдумой несмотря на занятость

Михаил Мишустин, несмотря на свою занятость, всегда в режиме диалога с Государственной Думой, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:18

2024-05-10T15:18

2024-05-10T15:18

политика

вячеслав володин

михаил мишустин

госдума рф

россия

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Михаил Мишустин, несмотря на свою занятость, всегда в режиме диалога с Государственной Думой, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Вы, несмотря на свою занятость, всегда общаетесь, всегда в режиме диалога. Руководители фракций постоянно это отмечают", - сказал Володин на внеочередном пленарном заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура Мишустина на должность председателя правительства. Спикер Госдумы обратил внимание на то, что есть некоторые министры, которые, "скорее всего, думают, что им можно не общаться с гражданами, которых представляют депутаты". "Важно, чтобы профильные министерства так же, как и вы, уделяли внимание этим вопросам", - сказал Володин.

https://ria.ru/20240510/volodin-1945113652.html

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политика, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф, россия