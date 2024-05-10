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Володин отметил диалог Мишустина с Госдумой несмотря на занятость - РИА Новости, 10.05.2024
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15:18 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/volodin-1945116837.html
Володин отметил диалог Мишустина с Госдумой несмотря на занятость
Володин отметил диалог Мишустина с Госдумой несмотря на занятость - РИА Новости, 10.05.2024
Володин отметил диалог Мишустина с Госдумой несмотря на занятость
Михаил Мишустин, несмотря на свою занятость, всегда в режиме диалога с Государственной Думой, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:18
2024-05-10T15:18
политика
вячеслав володин
михаил мишустин
госдума рф
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Михаил Мишустин, несмотря на свою занятость, всегда в режиме диалога с Государственной Думой, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Вы, несмотря на свою занятость, всегда общаетесь, всегда в режиме диалога. Руководители фракций постоянно это отмечают", - сказал Володин на внеочередном пленарном заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура Мишустина на должность председателя правительства. Спикер Госдумы обратил внимание на то, что есть некоторые министры, которые, "скорее всего, думают, что им можно не общаться с гражданами, которых представляют депутаты". "Важно, чтобы профильные министерства так же, как и вы, уделяли внимание этим вопросам", - сказал Володин.
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политика, вячеслав володин, михаил мишустин, госдума рф, россия
Политика, Вячеслав Володин, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Россия
Володин отметил диалог Мишустина с Госдумой несмотря на занятость

Володин: Мишустин всегда в режиме диалога с Госдумой, несмотря на свою занятость

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Михаил Мишустин, несмотря на свою занятость, всегда в режиме диалога с Государственной Думой, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Вы, несмотря на свою занятость, всегда общаетесь, всегда в режиме диалога. Руководители фракций постоянно это отмечают", - сказал Володин на внеочередном пленарном заседании Госдумы, где рассматривается кандидатура Мишустина на должность председателя правительства.
Спикер Госдумы обратил внимание на то, что есть некоторые министры, которые, "скорее всего, думают, что им можно не общаться с гражданами, которых представляют депутаты".
"Важно, чтобы профильные министерства так же, как и вы, уделяли внимание этим вопросам", - сказал Володин.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин перед выступлением с ежегодным отчетом правительства РФ в Государственной Думе РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Володин рассказал о вопросах фракций к Мишустину
Вчера, 15:08
 
ПолитикаВячеслав ВолодинМихаил МишустинГосдума РФРоссия
 
 
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