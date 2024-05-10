https://ria.ru/20240510/volodin-1945114026.html

Володин: сельское хозяйство приносит России больше средств, чем оружие

Володин: сельское хозяйство приносит России больше средств, чем оружие - РИА Новости, 10.05.2024

Володин: сельское хозяйство приносит России больше средств, чем оружие

Россия от сельского хозяйства получает средств больше, чем от продажи оружия, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T15:11

2024-05-10T15:11

2024-05-10T15:11

экономика

россия

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия от сельского хозяйства получает средств больше, чем от продажи оружия, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. "Имея огромный экспортный потенциал, страна получает средств больше, чем от продажи оружия, хотя мы его продавать меньше не стали", - сказал Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме.

https://ria.ru/20240510/volodin-1945112293.html

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экономика, россия, вячеслав володин, госдума рф