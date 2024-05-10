Володин: сельское хозяйство приносит России больше средств, чем оружие
Володин: Россия получает от сельского хозяйства больше, чем от продажи оружия
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия от сельского хозяйства получает средств больше, чем от продажи оружия, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"Имея огромный экспортный потенциал, страна получает средств больше, чем от продажи оружия, хотя мы его продавать меньше не стали", - сказал Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме.