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Володин оценил внимание правительства к вопросам сельского хозяйства - РИА Новости, 10.05.2024
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15:01 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/volodin-1945110875.html
Володин оценил внимание правительства к вопросам сельского хозяйства
Володин оценил внимание правительства к вопросам сельского хозяйства - РИА Новости, 10.05.2024
Володин оценил внимание правительства к вопросам сельского хозяйства
Приоритетное внимание правительства РФ к вопросам сельского хозяйства дало свои результаты, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:01
2024-05-10T15:01
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Приоритетное внимание правительства РФ к вопросам сельского хозяйства дало свои результаты, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин "Приоритетное внимание к вопросам развития сельского хозяйства дало свои результаты", - сказал Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме.
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, экономика
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика
Володин оценил внимание правительства к вопросам сельского хозяйства

Володин: внимание правительства к вопросам сельского хозяйства дало результаты

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПервый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Приоритетное внимание правительства РФ к вопросам сельского хозяйства дало свои результаты, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин
"Приоритетное внимание к вопросам развития сельского хозяйства дало свои результаты", - сказал Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме.
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков, кандидат на пост председателя правительства РФ Михаил Мишустин и председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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