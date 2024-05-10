https://ria.ru/20240510/volodin-1945110875.html
Володин оценил внимание правительства к вопросам сельского хозяйства
Володин оценил внимание правительства к вопросам сельского хозяйства - РИА Новости, 10.05.2024
Володин оценил внимание правительства к вопросам сельского хозяйства
Приоритетное внимание правительства РФ к вопросам сельского хозяйства дало свои результаты, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:01
2024-05-10T15:01
2024-05-10T15:01
политика
россия
вячеслав володин
госдума рф
экономика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Приоритетное внимание правительства РФ к вопросам сельского хозяйства дало свои результаты, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин "Приоритетное внимание к вопросам развития сельского хозяйства дало свои результаты", - сказал Володин во время обсуждения кандидатуры премьер-министра РФ на пленарном заседании в Госдуме.
https://ria.ru/20240510/mishustin-1945100822.html
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политика, россия, вячеслав володин, госдума рф, экономика
Политика, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Экономика
Володин оценил внимание правительства к вопросам сельского хозяйства
Володин: внимание правительства к вопросам сельского хозяйства дало результаты