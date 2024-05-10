https://ria.ru/20240510/vklady-1944118266.html

Игра по новым правилам. Назван надежный способ заработка для россиян

Игра по новым правилам. Назван надежный способ заработка для россиян - РИА Новости, 10.05.2024

Игра по новым правилам. Назван надежный способ заработка для россиян

Китайскую валюту в качестве средства сохранения сбережений выбирают все чаще. Доля привычных долларов и евро падает. Банки расширяют линейки предложений и ждут... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T08:00

2024-05-10T08:00

2024-05-10T08:01

экономика

китай

россия

сша

юань

доллар

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МОСКВА,10 мая — РИА Новости, Надежда Сарапина. Китайскую валюту в качестве средства сохранения сбережений выбирают все чаще. Доля привычных долларов и евро падает. Банки расширяют линейки предложений и ждут массового перехода клиентов на юаневые вклады к концу года. Эксперты же, предупреждая о рисках, советуют не держать яйца в одной корзине. Стоит ли поддаваться новой моде и как не потерять деньги — разбиралось РИА Новости.Предсказуемая популярностьКак сообщили в ВТБ, в 2023-м число вкладов в китайской валюте выросло в полтора раза. Ожидают, что к концу года половина всех нерублевых депозитов будет в юанях.В Сбербанке тоже отмечают эту тенденцию. Выгодные условия обеспечивают стабильность спроса, уточнили в пресс-службе.Главный аналитик ресурса "Банки.ру" Богдан Зварич объясняет: поскольку доллар и евро — валюты недружественных стран, население ищет альтернативы. И предпочтение отдает юаню — это основной инструмент диверсификации сбережений. Люди стараются защитить имеющиеся средства от рисков ослабления национальной денежной единицы. Хотя рублевые вклады все равно, конечно, преобладают.Китай — одна из ведущих мировых экономик, важный торговый партнер России. Рост взаимного товарооборота обеспечил приток юаней, и бизнес стал использовать их для финансирования собственной деятельности. "Это стимулирует и банки привлекать от населения средства в юанях и улучшать условия", — добавляет эксперт. Причем валютных вкладов не стало больше — происходит перераспределение.Большие деньгиПовышенный интерес как бизнеса, так и населения вызван тем, что юань — единственная из мировых резервных валют, нетоксичная для россиян, подчеркивают специалисты. На биржевом рынке просто ажиотаж: в марте доля юаня достигла 53%, отмечает главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. На внебиржевом — 39,6%."Сказывается общая геополитическая ситуация. Ликвидность бивалютной корзины находится на исторических минимумах. Быстро и без издержек купить или продать тот же доллар теперь в разы сложнее. Капиталу нужен какой-то выход", — говорит он.Самый безопасный вариант — депозиты, и для юаня ставка выше, чем для доллара: примерно пять процентов против двух-трех. Такие вклады помогают государству постепенно переключать фокус внутреннего интереса с западных валют на восточные. Ведь прибыль от торговли с КНР надо как-то использовать. "Логичный шаг — пустить ее на внутренний рынок, чтобы она не лежала мертвым грузом на корсчетах банков-экспортеров", — рассуждает эксперт.В качестве средства защиты от обесценения юань очень неплох, считает экономист и директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода. В отличие от России, в КНР нередко бывает и дефляция, так что к концу 2024-го 40-50% валютных вкладов действительно могут оказаться в китайской валюте.Безопасность прежде всегоОднако надевать розовые очки тоже не стоит. Не все китайские банки готовы вести дела с россиянами. Угроза вторичных санкций заставляет компании проявлять осторожность.По словам Лободы, в первую очередь рискуют финансовые организации, у которых есть бизнес в США или ЕС. Да и другие банки не в безопасности. Но юаневым вкладам в России санкции не грозят. А китайцы обслуживают у нас в основном юридические лица и с "физиками" почти не работают."Конечно, всегда найдутся пути обхода, однако ситуацию надо трезво оценивать", — предупреждает Калманович. Китайская валюта — не свободно конвертируемая, ее курс определяется государством. Чтобы поддержать экономический рост, регулятор способен поднять верхнюю границу коридора цены юаня или даже сделать курс плавающим. Значит, есть риск значительной девальвации, уточняет руководитель отдела исследований инвестиционных стратегий "Альфа-Форекс" Спартак Соболев.Экономика КНР восстанавливается после пандемии, и активное денежное стимулирование внутреннего фондового рынка может сказаться на курсе. По мнению экспертов, вкладчикам надо следить за развитием событий и не держать все яйца в одной корзине.

https://ria.ru/20240226/kredity-1928969754.html

https://ria.ru/20240423/konkurentsiya-1941597354.html

https://ria.ru/20230812/dollar-1889563275.html

китай

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экономика, китай, россия, сша, юань, доллар