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Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы - РИА Новости, 10.05.2024
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Новости Подмосковья
 
19:40 10.05.2024 (обновлено: 19:43 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/veteran-1945161499.html
Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы - РИА Новости, 10.05.2024
Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Семеновича с Днём Победы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T19:40
2024-05-10T19:43
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
день победы
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Семеновича с Днём Победы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, который недавно отметил столетний юбилей. Губернатор Московской области приехал в гости к Евгению Семеновичу Евдокимову и его супруге Ларисе Григорьевне в поселок Калининец Наро-Фоминского городского округа", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, за проявленное мужество и героизм на своем боевом пути Евгений Семенович был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов", "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги". А Орден Красной Звезды нашел его спустя более 65 лет. "Мы приехали вас навестить, узнать, как себя чувствуете, как настроение, и, конечно, поздравить с Днем Победы! Сто лет в апреле отметили, я знаю. Вы - легендарный человек, легендарная семья, наши герои! Мы берем с вас пример. Для меня большая честь сегодня быть здесь!", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20240509/vorobev-1944960630.html
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московская область (подмосковье), андрей воробьев, день победы
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, День Победы

Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в гости к ветерану Великой Отечественной войны Евгению Евдокимову
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в гости к ветерану Великой Отечественной войны Евгению Евдокимову - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в гости к ветерану Великой Отечественной войны Евгению Евдокимову
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Семеновича с Днём Победы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, который недавно отметил столетний юбилей. Губернатор Московской области приехал в гости к Евгению Семеновичу Евдокимову и его супруге Ларисе Григорьевне в поселок Калининец Наро-Фоминского городского округа", - отметили в пресс-службе.
Согласно сообщению, за проявленное мужество и героизм на своем боевом пути Евгений Семенович был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов", "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги". А Орден Красной Звезды нашел его спустя более 65 лет.
"Мы приехали вас навестить, узнать, как себя чувствуете, как настроение, и, конечно, поздравить с Днем Победы! Сто лет в апреле отметили, я знаю. Вы - легендарный человек, легендарная семья, наши герои! Мы берем с вас пример. Для меня большая честь сегодня быть здесь!", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с семьей Героя России, погибшего на СВО, на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевДень Победы
 
 
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