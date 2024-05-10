Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в гости к ветерану Великой Отечественной войны Евгению Евдокимову
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в гости к ветерану Великой Отечественной войны Евгению Евдокимову
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Семеновича с Днём Победы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.
"Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, который недавно отметил столетний юбилей. Губернатор Московской области приехал в гости к Евгению Семеновичу Евдокимову и его супруге Ларисе Григорьевне в поселок Калининец Наро-Фоминского городского округа", - отметили в пресс-службе.
Согласно сообщению, за проявленное мужество и героизм на своем боевом пути Евгений Семенович был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов", "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги". А Орден Красной Звезды нашел его спустя более 65 лет.
"Мы приехали вас навестить, узнать, как себя чувствуете, как настроение, и, конечно, поздравить с Днем Победы! Сто лет в апреле отметили, я знаю. Вы - легендарный человек, легендарная семья, наши герои! Мы берем с вас пример. Для меня большая честь сегодня быть здесь!", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.