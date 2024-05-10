https://ria.ru/20240510/veteran-1945161499.html

Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы - РИА Новости, 10.05.2024

Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны с Днем Победы

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Семеновича с Днём Победы, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T19:40

2024-05-10T19:40

2024-05-10T19:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

день победы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0a/1945161846_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c31769f93451c6906d80c832e0822a1c.jpg

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Семеновича с Днём Победы, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области. "Андрей Воробьев поздравил с Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны, который недавно отметил столетний юбилей. Губернатор Московской области приехал в гости к Евгению Семеновичу Евдокимову и его супруге Ларисе Григорьевне в поселок Калининец Наро-Фоминского городского округа", - отметили в пресс-службе. Согласно сообщению, за проявленное мужество и героизм на своем боевом пути Евгений Семенович был награжден орденами Отечественной войны I и II степени, медалями "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов", "За отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Праги". А Орден Красной Звезды нашел его спустя более 65 лет. "Мы приехали вас навестить, узнать, как себя чувствуете, как настроение, и, конечно, поздравить с Днем Победы! Сто лет в апреле отметили, я знаю. Вы - легендарный человек, легендарная семья, наши герои! Мы берем с вас пример. Для меня большая честь сегодня быть здесь!", - сказал Воробьев, слова которого приводятся в сообщении.

https://ria.ru/20240509/vorobev-1944960630.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье), андрей воробьев, день победы