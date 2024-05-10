https://ria.ru/20240510/veteran-1945098914.html
СК проверит ситуацию с выселением ветерана из аварийного дома в Саратове
СК проверит ситуацию с выселением ветерана из аварийного дома в Саратове - РИА Новости, 10.05.2024
СК проверит ситуацию с выселением ветерана из аварийного дома в Саратове
Следователи в Саратове начали проверку сообщения о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны, которая отказалась переезжать из аварийного... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:16
2024-05-10T14:16
2024-05-10T14:16
происшествия
жилье
саратов
россия
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости. Следователи в Саратове начали проверку сообщения о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны, которая отказалась переезжать из аварийного дома в новую квартиру на окраине города, где рядом нет социальной инфраструктуры, сообщил Информационный центр СК РФ в Telegram-канале. "В СМИ и социальной сети сообщается, что 98-летняя женщина, являющаяся ветераном Великой Отечественной войны, проживает в аварийном доме по улице Загороднева в городе Саратове. В рамках реализации программы по переселению граждан для пенсионерки приобретено жилье, расположенное на окраине населенного пункта. Вблизи здания отсутствуют медицинские учреждения, продуктовые магазины, иные объекты социальной инфраструктуры. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. В настоящее время в суд поступил иск о принудительном выселении пенсионерки из занимаемой квартиры (в аварийном доме). В СУСК России по Саратовской области организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил региональному управлению представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Происшествия, Жилье, Саратов, Россия, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
СК проверит ситуацию с выселением ветерана из аварийного дома в Саратове
СК в Саратове выяснит, почему ветеран отказалась переезжать из аварийного дома