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СК проверит ситуацию с выселением ветерана из аварийного дома в Саратове - РИА Новости, 10.05.2024
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14:16 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/veteran-1945098914.html
СК проверит ситуацию с выселением ветерана из аварийного дома в Саратове
СК проверит ситуацию с выселением ветерана из аварийного дома в Саратове - РИА Новости, 10.05.2024
СК проверит ситуацию с выселением ветерана из аварийного дома в Саратове
Следователи в Саратове начали проверку сообщения о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны, которая отказалась переезжать из аварийного... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:16
2024-05-10T14:16
происшествия
жилье
саратов
россия
саратовская область
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
специальная военная операция на украине
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САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости. Следователи в Саратове начали проверку сообщения о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны, которая отказалась переезжать из аварийного дома в новую квартиру на окраине города, где рядом нет социальной инфраструктуры, сообщил Информационный центр СК РФ в Telegram-канале. "В СМИ и социальной сети сообщается, что 98-летняя женщина, являющаяся ветераном Великой Отечественной войны, проживает в аварийном доме по улице Загороднева в городе Саратове. В рамках реализации программы по переселению граждан для пенсионерки приобретено жилье, расположенное на окраине населенного пункта. Вблизи здания отсутствуют медицинские учреждения, продуктовые магазины, иные объекты социальной инфраструктуры. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. В настоящее время в суд поступил иск о принудительном выселении пенсионерки из занимаемой квартиры (в аварийном доме). В СУСК России по Саратовской области организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил региональному управлению представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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саратов
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происшествия, жилье, саратов, россия, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Жилье, Саратов, Россия, Саратовская область, Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ), Специальная военная операция на Украине
СК проверит ситуацию с выселением ветерана из аварийного дома в Саратове

СК в Саратове выяснит, почему ветеран отказалась переезжать из аварийного дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости. Следователи в Саратове начали проверку сообщения о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны, которая отказалась переезжать из аварийного дома в новую квартиру на окраине города, где рядом нет социальной инфраструктуры, сообщил Информационный центр СК РФ в Telegram-канале.
"В СМИ и социальной сети сообщается, что 98-летняя женщина, являющаяся ветераном Великой Отечественной войны, проживает в аварийном доме по улице Загороднева в городе Саратове. В рамках реализации программы по переселению граждан для пенсионерки приобретено жилье, расположенное на окраине населенного пункта. Вблизи здания отсутствуют медицинские учреждения, продуктовые магазины, иные объекты социальной инфраструктуры. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. В настоящее время в суд поступил иск о принудительном выселении пенсионерки из занимаемой квартиры (в аварийном доме). В СУСК России по Саратовской области организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.
Уточняется, что председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил региональному управлению представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЖильеСаратовРоссияСаратовская областьАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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