https://ria.ru/20240510/veteran-1945098914.html

СК проверит ситуацию с выселением ветерана из аварийного дома в Саратове

СК проверит ситуацию с выселением ветерана из аварийного дома в Саратове - РИА Новости, 10.05.2024

СК проверит ситуацию с выселением ветерана из аварийного дома в Саратове

Следователи в Саратове начали проверку сообщения о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны, которая отказалась переезжать из аварийного... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:16

2024-05-10T14:16

2024-05-10T14:16

происшествия

жилье

саратов

россия

саратовская область

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

специальная военная операция на украине

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САРАТОВ, 10 мая - РИА Новости. Следователи в Саратове начали проверку сообщения о нарушении жилищных прав ветерана Великой Отечественной войны, которая отказалась переезжать из аварийного дома в новую квартиру на окраине города, где рядом нет социальной инфраструктуры, сообщил Информационный центр СК РФ в Telegram-канале. "В СМИ и социальной сети сообщается, что 98-летняя женщина, являющаяся ветераном Великой Отечественной войны, проживает в аварийном доме по улице Загороднева в городе Саратове. В рамках реализации программы по переселению граждан для пенсионерки приобретено жилье, расположенное на окраине населенного пункта. Вблизи здания отсутствуют медицинские учреждения, продуктовые магазины, иные объекты социальной инфраструктуры. Обращения в компетентные органы результатов не принесли. В настоящее время в суд поступил иск о принудительном выселении пенсионерки из занимаемой квартиры (в аварийном доме). В СУСК России по Саратовской области организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении. Уточняется, что председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил региональному управлению представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении.

https://ria.ru/20240509/veteran-1945011361.html

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саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, жилье, саратов, россия, саратовская область, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)