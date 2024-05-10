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Ка-52М поразил пехоту ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"
Ка-52М поразил пехоту ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 10.05.2024
Ка-52М поразил пехоту ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"
Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T05:03
2024-05-10T05:03
2024-05-10T06:34
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Воздушно-космические силы России, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Ка-52М поразил пехоту ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"
МО: Ка-52М поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"