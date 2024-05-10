https://ria.ru/20240510/vertolet-1945045952.html

Ка-52М поразил пехоту ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"

Ка-52М поразил пехоту ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 10.05.2024

Ка-52М поразил пехоту ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток"

Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T05:03

2024-05-10T05:03

2024-05-10T06:34

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безопасность

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Экипаж вертолета Ка-52М ВКС России поразил подразделения ВСУ в зоне ответственности группировки "Восток", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника в зоне ответственности группировки войск "Восток", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам. "После применения авиационных средств поражения, экипаж выполнили противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240510/ofitsery-1945042968.html

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безопасность, россия, воздушно-космические силы россии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф