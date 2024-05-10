Рейтинг@Mail.ru
В Венесуэле прошли мероприятия к 79-й годовщине Победы - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:02 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/venesuela-1945181611.html
В Венесуэле прошли мероприятия к 79-й годовщине Победы
В Венесуэле прошли мероприятия к 79-й годовщине Победы - РИА Новости, 10.05.2024
В Венесуэле прошли мероприятия к 79-й годовщине Победы
В венесуэльских штатах Мерида и Карабобо по случаю годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне прошли торжественные мероприятия с участием российских... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T23:02
2024-05-10T23:02
в мире
карабобо
ссср
валенсия (область)
день победы
венесуэла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:100:1280:820_1920x0_80_0_0_693c6f828fcfb3e83fd9abb993f0ab3f.jpg
МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. В венесуэльских штатах Мерида и Карабобо по случаю годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне прошли торжественные мероприятия с участием российских соотечественников, а также местных политиков и общественных организаций, сообщил в городе Мерида спикер местного парламента Педро Альварес. "Люди должны опираться на исторический багаж подобных событий и на полное понимание мирового исторического процесса, в котором мы находимся", - заявил в ходе конференции Альварес, его слова опубликовал в своем блоге Блок революционных коллективов штата Мерида. В российском посольстве РИА Новости рассказали, что конференция в Мериде была посвящена Великой Отечественной войне - причинах и ходе, а также значении победы в ней. Мероприятие с участием местных депутатов и социалистических движений организовали проживающие в регионе российские соотечественники. В городе Валенсия, штат Карабобо, также по инициативе соотечественников прошла торжественная церемония возложения цветов к памятной доске на центральной площади города, установленной по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html
https://ria.ru/20240506/gayana-1944040631.html
карабобо
ссср
валенсия (область)
венесуэла
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863408827_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_8507c6b6cc39b307f8726c3abfeef146.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, карабобо, ссср, валенсия (область), день победы, венесуэла
В мире, Карабобо, СССР, Валенсия (область), День Победы, Венесуэла
В Венесуэле прошли мероприятия к 79-й годовщине Победы

В Мерида и Карабобо прошли мероприятия к 79-й годовщине Победы

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВенесуэла
Венесуэла - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в медиабанк
Венесуэла. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. В венесуэльских штатах Мерида и Карабобо по случаю годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне прошли торжественные мероприятия с участием российских соотечественников, а также местных политиков и общественных организаций, сообщил в городе Мерида спикер местного парламента Педро Альварес.
"Люди должны опираться на исторический багаж подобных событий и на полное понимание мирового исторического процесса, в котором мы находимся", - заявил в ходе конференции Альварес, его слова опубликовал в своем блоге Блок революционных коллективов штата Мерида.
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине, Великая Отечественная война 1941-1945 года - РИА Новости, 1920, 09.05.2024
День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
9 мая, 00:18
В российском посольстве РИА Новости рассказали, что конференция в Мериде была посвящена Великой Отечественной войне - причинах и ходе, а также значении победы в ней. Мероприятие с участием местных депутатов и социалистических движений организовали проживающие в регионе российские соотечественники.
В городе Валенсия, штат Карабобо, также по инициативе соотечественников прошла торжественная церемония возложения цветов к памятной доске на центральной площади города, установленной по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро выступает о защите спорной с Гайаной территории Гайана-Эссекибо - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Гайана станет для Венесуэлы тем же, чем Украина для России, заявил Мадуро
6 мая, 02:20
 
В миреКарабобоСССРВаленсия (область)День ПобедыВенесуэла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала