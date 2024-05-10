https://ria.ru/20240510/venesuela-1945181611.html

В Венесуэле прошли мероприятия к 79-й годовщине Победы

В Венесуэле прошли мероприятия к 79-й годовщине Победы - РИА Новости, 10.05.2024

В Венесуэле прошли мероприятия к 79-й годовщине Победы

В венесуэльских штатах Мерида и Карабобо по случаю годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне прошли торжественные мероприятия с участием российских... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T23:02

2024-05-10T23:02

2024-05-10T23:02

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ссср

валенсия (область)

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МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. В венесуэльских штатах Мерида и Карабобо по случаю годовщины победы СССР в Великой Отечественной войне прошли торжественные мероприятия с участием российских соотечественников, а также местных политиков и общественных организаций, сообщил в городе Мерида спикер местного парламента Педро Альварес. "Люди должны опираться на исторический багаж подобных событий и на полное понимание мирового исторического процесса, в котором мы находимся", - заявил в ходе конференции Альварес, его слова опубликовал в своем блоге Блок революционных коллективов штата Мерида. В российском посольстве РИА Новости рассказали, что конференция в Мериде была посвящена Великой Отечественной войне - причинах и ходе, а также значении победы в ней. Мероприятие с участием местных депутатов и социалистических движений организовали проживающие в регионе российские соотечественники. В городе Валенсия, штат Карабобо, также по инициативе соотечественников прошла торжественная церемония возложения цветов к памятной доске на центральной площади города, установленной по случаю 80-летия победы в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20240509/pobeda-1944390836.html

https://ria.ru/20240506/gayana-1944040631.html

карабобо

ссср

валенсия (область)

венесуэла

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в мире, карабобо, ссср, валенсия (область), день победы, венесуэла