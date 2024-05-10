Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине
© AP Photo / Jean-Francois BadiasГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Пользователи соцсети Х осудили председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, заявившую о скором присоединении Украины к ЕС и призвавшую к дальнейшей поддержке Киева.
"Украина – одна из самых коррумпированных стран в мире. Она идеальна подходит ЕС", — съязвил пользователь.
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"Уйди в отставку", — призвал другой.
"Украине нужны все деньги, которые вы, неизбранные правящие элиты, можете дать", — выразил мнение третий.
"Прекратите спонсировать конфликт и призовите к мирным переговорам. ЕС должен тратить свои деньги на улучшение положения всех стран союза, с них хватит противостояний", — взмолился читатель.
Возможно, к моменту проведения мирного саммита в июне (15-16 июня в Швейцарии пройдет встреча по Украине – прим. ред.) вы уже не будете у власти... И Зеленского тоже не будет... Россия будет единственной страной, которая станет диктовать то, как закончится эта прокси-война, поддерживаемая США", — посчитали в дискуссии.
В апреле президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Евросоюза принять Украину в союз в июне текущего года, в противном случае, по его словам, российский лидер Владимир Путин расценит этот жест "как слабость" ЕС.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. При этом сам по себе статус страны-кандидата, а также начало переговоров еще не означают обязательного вступления стран в Евросоюз, эти шаги также ни к чему не обязывают Брюссель.
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