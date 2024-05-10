https://ria.ru/20240510/ukraina-1945129723.html
Все видят, что мы клоуны. Экс-советник Джонсона резко высказался об Украине
Все видят, что мы клоуны. Экс-советник Джонсона резко высказался об Украине - РИА Новости, 10.05.2024
Все видят, что мы клоуны. Экс-советник Джонсона резко высказался об Украине
Западу в первую очередь не следовало впутываться в глупую ситуацию на Украине ради "коррумпированной страны, которая вообще не имеет значения", заявил в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T16:15
2024-05-10T16:15
2024-05-10T16:15
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Западу в первую очередь не следовало впутываться в глупую ситуацию на Украине ради "коррумпированной страны, которая вообще не имеет значения", заявил в интервью британскому изданию inews бывший главный советник экс-премьера Британии Бориса Джонсона Доминик Каммингс. В интервью Каммингс заявил, что Западу "в первую очередь не следовало впутываться во всю эту глупую ситуацию на Украине". Он винит в этом "болтовню" о вступлении Украины в НАТО, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны России. Политик задается вопросом, ради чего вообще следовало ввязываться в подобную ситуацию ради "коррумпированной страны, которая вообще не имеет значения". "Нам никогда не следовало попадать в такую глупую ситуацию... Все это украинское коррумпированное мафиозное государство, по сути, обмануло нас всех", - считает Каммингс. По мнению экс-советника, антироссийские санкции стали гораздо большей катастрофой для европейской политики, нежели для российской, поскольку подскочившая стоимость жизни стала для всех шоком. "Это и показало всему миру, какие мы клоуны", - резюмирует политик. Кроме того, Каммингс, комментируя роль Джонсона, отметил, что конфликт на Украине стал "подарком с небес" для спасения всех от его черчиллевских фантазий. При этом британское правительство "проглотило всю его чушь об Украине", несмотря на то, что Джонсона постоянно критиковали как "лживого шарлатана". В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
https://ria.ru/20240510/voyna-1944991910.html
https://ria.ru/20240508/evropa-1944517086.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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в мире, украина, россия, стамбул, борис джонсон, владимир зеленский, давид арахамия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Стамбул, Борис Джонсон, Владимир Зеленский, Давид Арахамия, НАТО
Все видят, что мы клоуны. Экс-советник Джонсона резко высказался об Украине
Экс-советник Каммингс: Западу не стоило впутываться в глупую ситуацию на Украине
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости.
Западу в первую очередь не следовало впутываться в глупую ситуацию на Украине ради "коррумпированной страны, которая вообще не имеет значения", заявил в интервью британскому изданию inews
бывший главный советник экс-премьера Британии Бориса Джонсона Доминик Каммингс.
В интервью Каммингс заявил, что Западу "в первую очередь не следовало впутываться во всю эту глупую ситуацию на Украине". Он винит в этом "болтовню" о вступлении Украины в НАТО, несмотря на неоднократные предупреждения со стороны России. Политик задается вопросом, ради чего вообще следовало ввязываться в подобную ситуацию ради "коррумпированной страны, которая вообще не имеет значения".
"Нам никогда не следовало попадать в такую глупую ситуацию... Все это украинское коррумпированное мафиозное государство, по сути, обмануло нас всех", - считает Каммингс.
По мнению экс-советника, антироссийские санкции стали гораздо большей катастрофой для европейской политики, нежели для российской, поскольку подскочившая стоимость жизни стала для всех шоком.
«
"Это и показало всему миру, какие мы клоуны", - резюмирует политик.
Кроме того, Каммингс, комментируя роль Джонсона, отметил, что конфликт на Украине стал "подарком с небес" для спасения всех от его черчиллевских фантазий. При этом британское правительство "проглотило всю его чушь об Украине", несмотря на то, что Джонсона постоянно критиковали как "лживого шарлатана".
В конце ноября глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Борис Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".