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Украина вышла из еще одного соглашения СНГ - РИА Новости, 10.05.2024
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15:40 10.05.2024 (обновлено: 15:52 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945121371.html
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ - РИА Новости, 10.05.2024
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:40
2024-05-10T15:52
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Осуществлен выход Украины из соглашения о выполнении полетов воздушных судов специального назначения", - написал Мельничук. Соглашение предусматривает, в том числе, полеты судов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями. Оно было подписано в 1993 году.
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в мире, украина, снг, верховная рада украины
В мире, Украина, СНГ, Верховная Рада Украины
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ

Украина вышла из соглашения СНГ о выполнении полетов самолетов спецназначения

© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.
"Осуществлен выход Украины из соглашения о выполнении полетов воздушных судов специального назначения", - написал Мельничук.
Соглашение предусматривает, в том числе, полеты судов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями. Оно было подписано в 1993 году.
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