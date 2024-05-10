https://ria.ru/20240510/ukraina-1945121371.html
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ - РИА Новости, 10.05.2024
Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:40
2024-05-10T15:40
2024-05-10T15:52
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Украина вышла из соглашения в рамках СНГ о выполнении полетов воздушных судов специального назначения, сообщил в пятницу представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. "Осуществлен выход Украины из соглашения о выполнении полетов воздушных судов специального назначения", - написал Мельничук. Соглашение предусматривает, в том числе, полеты судов спецназначения с главами государств, председателями верховных советов, главами правительств и официальными государственными и правительственными делегациями. Оно было подписано в 1993 году.
https://ria.ru/20231013/kiev-1902549918.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, снг, верховная рада украины
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Украина вышла из еще одного соглашения СНГ
Украина вышла из соглашения СНГ о выполнении полетов самолетов спецназначения