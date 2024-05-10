https://ria.ru/20240510/ukraina-1945040650.html

На Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов

На Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов - РИА Новости, 10.05.2024

На Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов

На Украине может быть запущена процедура блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество, сообщил депутат Верховной рады Украины Андрей... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T02:06

2024-05-10T02:06

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. На Украине может быть запущена процедура блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество, сообщил депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук. Депутат отметил, что штрафы за нарушение военного учета были в законодательстве и раньше, но сейчас принятым законом они существенно повышены. "Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество", - цитирует депутата агентство УНИАН. По его словам, закон вступит в силу "где-то до конца мая".

https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html

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