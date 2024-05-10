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На Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов - РИА Новости, 10.05.2024
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02:06 10.05.2024 (обновлено: 03:02 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945040650.html
На Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов
На Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов - РИА Новости, 10.05.2024
На Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов
На Украине может быть запущена процедура блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество, сообщил депутат Верховной рады Украины Андрей... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T02:06
2024-05-10T03:02
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. На Украине может быть запущена процедура блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество, сообщил депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук. Депутат отметил, что штрафы за нарушение военного учета были в законодательстве и раньше, но сейчас принятым законом они существенно повышены. "Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество", - цитирует депутата агентство УНИАН. По его словам, закон вступит в силу "где-то до конца мая".
https://ria.ru/20240509/evropa-1944780185.html
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украина, верховная рада украины, в мире
Украина, Верховная Рада Украины, В мире
На Украине могут запустить процедуру блокировки счетов уклонистов

Депутат Рады Осадчук: на Украине могут начать блокировать счета уклонистов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. На Украине может быть запущена процедура блокировки счетов уклонистов и наложения взысканий на их имущество, сообщил депутат Верховной рады Украины Андрей Осадчук.
Депутат отметил, что штрафы за нарушение военного учета были в законодательстве и раньше, но сейчас принятым законом они существенно повышены.
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"Скорее всего, у нас будет массовая ситуация, когда эти штрафы не будут оплачены гражданами, потому что у них просто может не быть денег или они не захотят это делать. И, конечно, тогда включается процедура исполнительного производства, а таким образом можно будет блокировать счета и накладывать взыскание на имущество", - цитирует депутата агентство УНИАН.
По его словам, закон вступит в силу "где-то до конца мая".
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