Рейтинг@Mail.ru
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:39 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/trevoga-1945120950.html
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.05.2024
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:39
2024-05-10T15:39
специальная военная операция на украине
в мире
россия
николаевская область
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144043/81/1440438104_0:437:2087:1611_1920x0_80_0_0_505f3dce5dc13c3d750c8a96e90ea49c.jpg
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Харьковской области тревога не утихает на протяжении шести часов, в Днепропетровской и Николаевской - звучит около часа, в Сумской и Полтавской она была объявлена в 15.21 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
россия
николаевская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/144043/81/1440438104_0:242:2087:1807_1920x0_80_0_0_7f388dfa90cbdd67fd9528fbf0ca5176.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, николаевская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу

В Полтавской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

© РИА Новости / Виктор Чернов | Перейти в медиабанкВид на пригород Полтавы
Вид на пригород Полтавы - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Виктор Чернов
Перейти в медиабанк
Вид на пригород Полтавы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, в Харьковской области тревога не утихает на протяжении шести часов, в Днепропетровской и Николаевской - звучит около часа, в Сумской и Полтавской она была объявлена в 15.21 (совпадает с мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
"Все подходы заминированы". Что творится на самом горячем участке фронта
6 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияНиколаевская областьВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала