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В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.05.2024
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:39
2024-05-10T15:39
2024-05-10T15:39
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, в Харьковской области тревога не утихает на протяжении шести часов, в Днепропетровской и Николаевской - звучит около часа, в Сумской и Полтавской она была объявлена в 15.21 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240506/spetsoperatsiya-1943531098.html
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в мире, россия, николаевская область, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Николаевская область, Вооруженные силы Украины, Украина
В пяти украинских областях объявили воздушную тревогу
В Полтавской, Сумской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу