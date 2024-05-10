https://ria.ru/20240510/trevoga-1945039740.html
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 10.05.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога в ночь на пятницу объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T01:54
2024-05-10T01:54
2024-05-10T03:01
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Воздушная тревога в ночь на пятницу объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, сигнал тревоги в Николаевской области был объявлен в 01.15 мск, в Одесской - в 01.21 мск.
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в мире, одесская область, украина, николаевская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесская область, Украина, Николаевская область
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской и Одесской областях объявили воздушную тревогу