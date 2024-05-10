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Власти не смогут закрыть рот жителям Молдавии, заявила Таубер - РИА Новости, 10.05.2024
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15:44 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/tauber-1945122319.html
Власти не смогут закрыть рот жителям Молдавии, заявила Таубер
Власти не смогут закрыть рот жителям Молдавии, заявила Таубер - РИА Новости, 10.05.2024
Власти не смогут закрыть рот жителям Молдавии, заявила Таубер
Молдавские власти, притесняющие оппозиционные СМИ, не смогут заставить молчат молдаван, выступающих за сближение с Россией, заявила в пятницу депутат парламента РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:44
2024-05-10T15:44
в мире
молдавия
украина
россия
марина таубер
майя санду
московский комсомолец
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Молдавские власти, притесняющие оппозиционные СМИ, не смогут заставить молчат молдаван, выступающих за сближение с Россией, заявила в пятницу депутат парламента Молдавии Марина Таубер. "Даже если (президент страны - ред.) Майя Санду, (партия – ред.) ПДС, наши власти сегодняшние закрывают все оппозиционные телеканалы, СМИ, им не удастся закрыть нам рот. Самое главное, им не удастся закрыть рот тысячам, десяткам, сотням тысяч наших сограждан, которые сегодня хотят сближения и возврата отношений с Российской Федерацией как минимум на тот уровень, на котором они были, а, может быть, даже теснее и плотнее", - сказала Таубер журналистам после вручения ей ордена Дружбы в Госдуме РФ. По ее словам, многие молдаване чувствуют гонения на родине, но в России сталкиваются с иным, порядочным отношением. "Очень многие наши граждане, и я сегодня говорю об этом как одна из них, чувствуют себя гонимыми и ненужными в нашей стране, и видим совсем другое отношение от наших друзей и соратников в Российской Федерации", - сообщила она. В Молдавии в течение 2023 года в обход суда были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. Решение принимала Комиссия по чрезвычайной ситуации (КЧС) по рекомендации Службы информации и безопасности. В конце декабря прошлого года КЧС отменила режим ЧП в стране, но решения о закрытии СМИ остались в силе. В список запрещенных СМИ в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.
https://ria.ru/20240407/moldaviya-1938326142.html
https://ria.ru/20240510/tauber-1945117104.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
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в мире, молдавия, украина, россия, марина таубер, майя санду, московский комсомолец
В мире, Молдавия, Украина, Россия, Марина Таубер, Майя Санду, Московский комсомолец
Власти не смогут закрыть рот жителям Молдавии, заявила Таубер

Таубер: власти не смогут закрыть рот молдаванам, выступающим за сближение с РФ

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкМарина Таубер
Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Марина Таубер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Молдавские власти, притесняющие оппозиционные СМИ, не смогут заставить молчат молдаван, выступающих за сближение с Россией, заявила в пятницу депутат парламента Молдавии Марина Таубер.
"Даже если (президент страны - ред.) Майя Санду, (партия – ред.) ПДС, наши власти сегодняшние закрывают все оппозиционные телеканалы, СМИ, им не удастся закрыть нам рот. Самое главное, им не удастся закрыть рот тысячам, десяткам, сотням тысяч наших сограждан, которые сегодня хотят сближения и возврата отношений с Российской Федерацией как минимум на тот уровень, на котором они были, а, может быть, даже теснее и плотнее", - сказала Таубер журналистам после вручения ей ордена Дружбы в Госдуме РФ.
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По ее словам, многие молдаване чувствуют гонения на родине, но в России сталкиваются с иным, порядочным отношением.
"Очень многие наши граждане, и я сегодня говорю об этом как одна из них, чувствуют себя гонимыми и ненужными в нашей стране, и видим совсем другое отношение от наших друзей и соратников в Российской Федерации", - сообщила она.
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В Молдавии в течение 2023 года в обход суда были закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. Решение принимала Комиссия по чрезвычайной ситуации (КЧС) по рекомендации Службы информации и безопасности. В конце декабря прошлого года КЧС отменила режим ЧП в стране, но решения о закрытии СМИ остались в силе. В список запрещенных СМИ в частности, вошли сайты радио Sputnik, "Комсомольской правды", ТАСС, "Аргументов и фактов", "Интерфакса", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру". Кроме того, под блокировку попали сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других.
Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации. МИД РФ заявил, что Москва рассматривает решение Кишинева как акт политической цензуры.
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В миреМолдавияУкраинаРоссияМарина ТауберМайя СандуМосковский комсомолец
 
 
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