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Таубер заявила, что готова к провокациям при возвращении в Молдавию - РИА Новости, 10.05.2024
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15:19 10.05.2024 (обновлено: 16:10 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/tauber-1945117104.html
Таубер заявила, что готова к провокациям при возвращении в Молдавию
Таубер заявила, что готова к провокациям при возвращении в Молдавию - РИА Новости, 10.05.2024
Таубер заявила, что готова к провокациям при возвращении в Молдавию
Депутат молдавского парламента Марина Таубер, присутствовавшая 9 мая на параде в честь Дня Победы в Москве, ожидает провокаций от властей Молдавии по... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T15:19
2024-05-10T16:10
молдавия
москва
россия
марина таубер
госдума рф
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возрождение
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутат молдавского парламента Марина Таубер, присутствовавшая 9 мая на параде в честь Дня Победы в Москве, ожидает провокаций от властей Молдавии по возвращении на родину. "После того, как я достаточно много времени провела под разными типами арестов, и в тюрьме, и под домашним арестом, под разными мерами, ни для кого не секрет, что у меня несколько открытых уголовных дел, по которым идут еженедельно по 2-3 суда, я ожидаю провокаций, но они меня никак не пугают абсолютно", - сказала Таубер журналистам в пятницу. Она добавила, что представители молдавского оппозиционного блока "Победа" гордятся находиться в России. "Как бы нас ни ущемляли, как бы ни оказывали давление, мы будем бороться, и мы обязательно победим, потому что добро всегда побеждает зло", - заявила Таубер. Как сообщил ранее в пятницу депутат ГД Александр Хинштейн, на заседании Совета ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ Владимира Путина вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии Марине Таубер. В конце апреля в Москве прошел учредительный съезд молдавского блока "Победа-Виктория". Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила объединила в том числе партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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молдавия, москва, россия, марина таубер, госдума рф, евразийский экономический союз, возрождение, день победы, в мире
Молдавия, Москва, Россия, Марина Таубер, Госдума РФ, Евразийский экономический союз, Возрождение, День Победы, В мире
Таубер заявила, что готова к провокациям при возвращении в Молдавию

Таубер заявила, что готова к провокациям при возвращении в Молдавию из России

© Sputnik / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкВице-председатель партии "Шор" Марина Таубер
Вице-председатель партии Шор Марина Таубер - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Дмитрий Осматеско
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Вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутат молдавского парламента Марина Таубер, присутствовавшая 9 мая на параде в честь Дня Победы в Москве, ожидает провокаций от властей Молдавии по возвращении на родину.
"После того, как я достаточно много времени провела под разными типами арестов, и в тюрьме, и под домашним арестом, под разными мерами, ни для кого не секрет, что у меня несколько открытых уголовных дел, по которым идут еженедельно по 2-3 суда, я ожидаю провокаций, но они меня никак не пугают абсолютно", - сказала Таубер журналистам в пятницу.
Она добавила, что представители молдавского оппозиционного блока "Победа" гордятся находиться в России. "Как бы нас ни ущемляли, как бы ни оказывали давление, мы будем бороться, и мы обязательно победим, потому что добро всегда побеждает зло", - заявила Таубер.
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Как сообщил ранее в пятницу депутат ГД Александр Хинштейн, на заседании Совета ГД председатель Госдумы Вячеслав Володин по поручению президента РФ Владимира Путина вручил орден Дружбы депутату парламента Молдавии Марине Таубер.
В конце апреля в Москве прошел учредительный съезд молдавского блока "Победа-Виктория". Его участники поддерживают идею вступления Молдавии в ЕАЭС. Новая политическая сила объединила в том числе партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Исполнительный комитет блока возглавил Илан Шор.
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МолдавияМоскваРоссияМарина ТауберГосдума РФЕвразийский экономический союзВозрождениеДень ПобедыВ мире
 
 
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