https://ria.ru/20240510/tatarstan-1945064701.html
Путин направил приветствие участникам KazanForum в Татарстане
Путин направил приветствие участникам KazanForum в Татарстане - РИА Новости, 10.05.2024
Путин направил приветствие участникам KazanForum в Татарстане
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XV Международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum", отметив... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T09:53
2024-05-10T09:53
2024-05-10T09:53
республика татарстан
россия
владимир путин
организация исламского сотрудничества
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XV Международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum", отметив впечатляющие достижения Татарстана в экономике, социальной сфере, науке и культуре, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Татарстан вновь наглядно демонстрирует свой богатый потенциал, твёрдый настрой на движение вперёд в самых разных областях. Достижения региона в экономике, социальной сфере, науке и культуре поистине впечатляют, служат ещё одним зримым свидетельством весомого вклада, который российские мусульмане, жители республики всех национальностей вносят в развитие Отечества, укрепление его суверенитета и влияния в мире, в обеспечение в нашем обществе стабильности и согласия", - говорится в сообщении. Президент отметил, что Россия дорожит дружественными отношениями с мусульманскими странами и ценит их стремление проводить независимую внешнюю политику, повышать свою роль в международных делах. Путин напомнил, что Россия вместе с мусульманскими странами выступает за формирование демократического многополярного миропорядка, который основан на верховенстве права и принципах справедливости. Также президент заявил, что Россия настроена на расширение взаимовыгодной кооперации во всех сферах – от торговли и инвестиций до спорта и туризма. Путин подчеркнул большое значение очередного заседания Группы стратегического видения "Россия – исламский мир" с участием представителей Организации исламского сотрудничества и подчеркнул важность взаимодействия России с этой авторитетной международной структурой. Президент выразил уверенность в том, что работа форума будет содержательной и конструктивной и послужит дальнейшему укреплению дружбы и созидательного партнёрства стран и народов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, организация исламского сотрудничества
Республика Татарстан, Россия, Владимир Путин, Организация исламского сотрудничества
Путин направил приветствие участникам KazanForum в Татарстане
Путин назвал достижения Татарстана в экономике, науке и культуре впечатляющими
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XV Международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum", отметив впечатляющие достижения Татарстана в экономике, социальной сфере, науке и культуре, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Татарстан вновь наглядно демонстрирует свой богатый потенциал, твёрдый настрой на движение вперёд в самых разных областях. Достижения региона в экономике, социальной сфере, науке и культуре поистине впечатляют, служат ещё одним зримым свидетельством весомого вклада, который российские мусульмане, жители республики всех национальностей вносят в развитие Отечества, укрепление его суверенитета и влияния в мире, в обеспечение в нашем обществе стабильности и согласия", - говорится в сообщении.
Президент отметил, что Россия дорожит дружественными отношениями с мусульманскими странами и ценит их стремление проводить независимую внешнюю политику, повышать свою роль в международных делах. Путин напомнил, что Россия вместе с мусульманскими странами выступает за формирование демократического многополярного миропорядка, который основан на верховенстве права и принципах справедливости. Также президент заявил, что Россия настроена на расширение взаимовыгодной кооперации во всех сферах – от торговли и инвестиций до спорта и туризма.
Путин подчеркнул большое значение очередного заседания Группы стратегического видения "Россия – исламский мир" с участием представителей Организации исламского сотрудничества и подчеркнул важность взаимодействия России с этой авторитетной международной структурой.
Президент выразил уверенность в том, что работа форума будет содержательной и конструктивной и послужит дальнейшему укреплению дружбы и созидательного партнёрства стран и народов.