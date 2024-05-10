https://ria.ru/20240510/tatarstan-1945064701.html

Путин направил приветствие участникам KazanForum в Татарстане

Путин направил приветствие участникам KazanForum в Татарстане - РИА Новости, 10.05.2024

Путин направил приветствие участникам KazanForum в Татарстане

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XV Международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum", отметив... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T09:53

2024-05-10T09:53

2024-05-10T09:53

республика татарстан

россия

владимир путин

организация исламского сотрудничества

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XV Международного экономического форума "Россия – исламский мир: KazanForum", отметив впечатляющие достижения Татарстана в экономике, социальной сфере, науке и культуре, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Татарстан вновь наглядно демонстрирует свой богатый потенциал, твёрдый настрой на движение вперёд в самых разных областях. Достижения региона в экономике, социальной сфере, науке и культуре поистине впечатляют, служат ещё одним зримым свидетельством весомого вклада, который российские мусульмане, жители республики всех национальностей вносят в развитие Отечества, укрепление его суверенитета и влияния в мире, в обеспечение в нашем обществе стабильности и согласия", - говорится в сообщении. Президент отметил, что Россия дорожит дружественными отношениями с мусульманскими странами и ценит их стремление проводить независимую внешнюю политику, повышать свою роль в международных делах. Путин напомнил, что Россия вместе с мусульманскими странами выступает за формирование демократического многополярного миропорядка, который основан на верховенстве права и принципах справедливости. Также президент заявил, что Россия настроена на расширение взаимовыгодной кооперации во всех сферах – от торговли и инвестиций до спорта и туризма. Путин подчеркнул большое значение очередного заседания Группы стратегического видения "Россия – исламский мир" с участием представителей Организации исламского сотрудничества и подчеркнул важность взаимодействия России с этой авторитетной международной структурой. Президент выразил уверенность в том, что работа форума будет содержательной и конструктивной и послужит дальнейшему укреплению дружбы и созидательного партнёрства стран и народов.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, владимир путин, организация исламского сотрудничества