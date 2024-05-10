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Минобороны отчиталось о подбитой группировкой "Центр" технике ВСУ за неделю - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:31 10.05.2024 (обновлено: 14:18 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/svo-1945091100.html
Минобороны отчиталось о подбитой группировкой "Центр" технике ВСУ за неделю
Минобороны отчиталось о подбитой группировкой "Центр" технике ВСУ за неделю - РИА Новости, 10.05.2024
Минобороны отчиталось о подбитой группировкой "Центр" технике ВСУ за неделю
Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:31
2024-05-10T14:18
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один "Leopard" производства ФРГ и два "Abrams" производства США, 16 боевых бронированных машин, в том числе две БМП "Bradley" производства США и БМП "Marder" производства ФРГ, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Vampire" чешского производства", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20240510/svo-1945090322.html
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны отчиталось о подбитой группировкой "Центр" технике ВСУ за неделю

Группировка "Центр" за неделю уничтожила два "Abrams", три БМП и машину РСЗО ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие ведут огонь из самоходной артиллерийской установки "Малка" в зоне СВО
Российские военнослужащие ведут огонь из самоходной артиллерийской установки Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие ведут огонь из самоходной артиллерийской установки "Малка" в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики.
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один "Leopard" производства ФРГ и два "Abrams" производства США, 16 боевых бронированных машин, в том числе две БМП "Bradley" производства США и БМП "Marder" производства ФРГ, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Vampire" чешского производства", - отметили в министерстве.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР
Вчера, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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