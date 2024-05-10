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Минобороны отчиталось о подбитой группировкой "Центр" технике ВСУ за неделю
Минобороны отчиталось о подбитой группировкой "Центр" технике ВСУ за неделю - РИА Новости, 10.05.2024
Минобороны отчиталось о подбитой группировкой "Центр" технике ВСУ за неделю
Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:31
2024-05-10T13:31
2024-05-10T14:18
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один "Leopard" производства ФРГ и два "Abrams" производства США, 16 боевых бронированных машин, в том числе две БМП "Bradley" производства США и БМП "Marder" производства ФРГ, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Vampire" чешского производства", - отметили в министерстве.
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россия, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина
Минобороны отчиталось о подбитой группировкой "Центр" технике ВСУ за неделю
Группировка "Центр" за неделю уничтожила два "Abrams", три БМП и машину РСЗО ВСУ