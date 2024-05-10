https://ria.ru/20240510/svo-1945091100.html

Минобороны отчиталось о подбитой группировкой "Центр" технике ВСУ за неделю

Минобороны отчиталось о подбитой группировкой "Центр" технике ВСУ за неделю - РИА Новости, 10.05.2024

Минобороны отчиталось о подбитой группировкой "Центр" технике ВСУ за неделю

Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:31

2024-05-10T13:31

2024-05-10T14:18

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики."За неделю на данном направлении ВСУ потеряли более 2360 военнослужащих, четыре танка, из которых один "Leopard" производства ФРГ и два "Abrams" производства США, 16 боевых бронированных машин, в том числе две БМП "Bradley" производства США и БМП "Marder" производства ФРГ, 32 автомобиля, 30 орудий полевой артиллерии и боевую машину РСЗО "Vampire" чешского производства", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20240510/svo-1945090322.html

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россия, вооруженные силы украины, украина