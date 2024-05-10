https://ria.ru/20240510/svo-1945090967.html

Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение

Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 10.05.2024

Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение

Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за прошедшую неделю нанесли поражение украинским войскам и улучшили свое тактическое положение, противник... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:24

2024-05-10T13:24

2024-05-10T13:30

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

старомайорское

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за прошедшую неделю нанесли поражение украинским войскам и улучшили свое тактическое положение, противник за неделю потерял до 860 солдат и семь танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Водяное и Пречистовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 5 по 10 мая."Потери противника составили до 860 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

старомайорское

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безопасность, вооруженные силы украины, старомайорское, министерство обороны рф (минобороны рф)