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Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 10.05.2024 (обновлено: 13:30 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/svo-1945090967.html
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение - РИА Новости, 10.05.2024
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за прошедшую неделю нанесли поражение украинским войскам и улучшили свое тактическое положение, противник... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:24
2024-05-10T13:30
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
старомайорское
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за прошедшую неделю нанесли поражение украинским войскам и улучшили свое тактическое положение, противник за неделю потерял до 860 солдат и семь танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Водяное и Пречистовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 5 по 10 мая."Потери противника составили до 860 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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безопасность, вооруженные силы украины, старомайорское, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Старомайорское, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" улучшили тактическое положение

МО: подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа САУ "Гиацинт-С"
Боевая работа САУ Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа САУ "Гиацинт-С". Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" за прошедшую неделю нанесли поражение украинским войскам и улучшили свое тактическое положение, противник за неделю потерял до 860 солдат и семь танков, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Урожайное, Старомайорское, Водяное и Пречистовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства за период с 5 по 10 мая.
"Потери противника составили до 860 военнослужащих, семь танков, восемь боевых бронированных машин, 19 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии", - добавили в МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВооруженные силы УкраиныСтаромайорскоеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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