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Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:25 10.05.2024 (обновлено: 14:16 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/svo-1945090322.html
Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР
Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР - РИА Новости, 10.05.2024
Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР
Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:25
2024-05-10T14:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240510/svo-1945089728.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР

Группировка "Центр" за неделю уничтожила 2360 солдат и четыре танка противника

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкТанк Т-72 группировки войск "Центр"
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Танк Т-72 группировки войск "Центр" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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