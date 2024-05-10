https://ria.ru/20240510/svo-1945090322.html

Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР

Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР - РИА Новости, 10.05.2024

Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР

Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:25

2024-05-10T13:25

2024-05-10T14:16

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20240510/svo-1945089728.html

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины