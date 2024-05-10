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Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР
Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР - РИА Новости, 10.05.2024
Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР
Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:25
2024-05-10T13:25
2024-05-10T14:16
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли около 2360 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Центр", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Центр" в результате успешных действий освободили населенный пункт Новокалиново Донецкой Народной Республики, нанесли поражение формированиям 12 бригад ВСУ и отразили 48 контратак противника в районах населенных пунктов Семеновка, Соловьево, Очеретино и Нетайлово Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20240510/svo-1945089728.html
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донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
Группировка "Центр" освободила Новокалиново в ДНР
Группировка "Центр" за неделю уничтожила 2360 солдат и четыре танка противника