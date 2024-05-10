https://ria.ru/20240510/svo-1945089728.html

Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта

Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта - РИА Новости, 10.05.2024

Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта

Войска Украины за неделю потеряли около 1015 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T13:21

2024-05-10T13:21

2024-05-10T13:45

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли около 1015 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск освобождены населенные пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесено поражение формированиям девяти бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Отражены 14 контратак штурмовых групп трёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 1015 военнослужащих, три танка, из них два "Leopard" производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240510/svo-1945090322.html

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россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область