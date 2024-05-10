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Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта - РИА Новости, 10.05.2024
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13:21 10.05.2024 (обновлено: 13:45 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/svo-1945089728.html
Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта
Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта - РИА Новости, 10.05.2024
Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта
Войска Украины за неделю потеряли около 1015 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T13:21
2024-05-10T13:45
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
украина
харьковская область
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли около 1015 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск освобождены населенные пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесено поражение формированиям девяти бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Отражены 14 контратак штурмовых групп трёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики."Потери противника составили до 1015 военнослужащих, три танка, из них два "Leopard" производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240510/svo-1945090322.html
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россия, вооруженные силы украины, украина, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Харьковская область
Группировка "Запад" за неделю освободила два населенных пункта

Группировка "Запад" за неделю отразила 14 контратак ВСУ

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие ведут огонь по позициям ВСУ из миномета
Российские военнослужащие ведут огонь по позициям ВСУ из миномета - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости
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Российские военнослужащие ведут огонь по позициям ВСУ из миномета. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Войска Украины за неделю потеряли около 1015 человек в зоне ответственности российских группировки войск "Запад", сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
В течение недели подразделениями "Западной" группировки войск освобождены населенные пункты Котляровка и Кисловка Харьковской области, а также нанесено поражение формированиям девяти бригад противника в районах населенных пунктов Стельмаховка, Новоселовское Луганской Народной Республики, Новосадовое Донецкой Народной Республики и Синьковка Харьковской области. Отражены 14 контратак штурмовых групп трёх бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Крахмальное Харьковской области, Червоная Диброва Луганской Народной Республики и Григоровка Донецкой Народной Республики.
"Потери противника составили до 1015 военнослужащих, три танка, из них два "Leopard" производства ФРГ, пять боевых бронированных машин, в том числе бронетранспортер М113 производства США, пять автомобилей и 23 орудия полевой артиллерии, в том числе пять западного производства. Также уничтожена станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36", - сказали в ведомстве.
Танк Т-72 группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныУкраинаХарьковская область
 
 
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