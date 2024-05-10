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Польский судья Шмидт заявил о намерении опубликовать секретный документ - РИА Новости, 10.05.2024
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18:24 10.05.2024 (обновлено: 22:42 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/sudya-1945152622.html
Польский судья Шмидт заявил о намерении опубликовать секретный документ
Польский судья Шмидт заявил о намерении опубликовать секретный документ - РИА Новости, 10.05.2024
Польский судья Шмидт заявил о намерении опубликовать секретный документ
Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, заявил, что намерен опубликовать секретный документ в РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:24
2024-05-10T22:42
в мире
белоруссия
польша
варшава
томаш шмидт (судья)
минск
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МИНСК, 10 мая — РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, заявил, что намерен опубликовать секретный документ в своем Telegram-канале."Сегодня в 19:00 опубликую первый секретный документ, привезенный из Варшавы", — написал он.В сообщении на польском языке Шмидт уточнил, что публикация состоится в 19:00 по центральноевропейскому времени. Это 21:00 по мск.Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии. Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест. Ранее польская прокуратура направляла в суд ходатайство о привлечении Шмидта к уголовной ответственности и его аресте на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша". Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".
https://ria.ru/20240507/shmidt-1944310145.html
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в мире, белоруссия, польша, варшава, томаш шмидт (судья), минск
В мире, Белоруссия, Польша, Варшава, Томаш Шмидт (судья), Минск
Польский судья Шмидт заявил о намерении опубликовать секретный документ

Уехавший в Белоруссию польский судья пообещал публикацию секретного документа

© Sputnik / Василий МалашенковСудья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© Sputnik / Василий Малашенков
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МИНСК, 10 мая — РИА Новости. Уехавший в Белоруссию польский экс-судья Томаш Шмидт, желающий получить в республике политическое убежище, заявил, что намерен опубликовать секретный документ в своем Telegram-канале.
"Сегодня в 19:00 опубликую первый секретный документ, привезенный из Варшавы", — написал он.
В сообщении на польском языке Шмидт уточнил, что публикация состоится в 19:00 по центральноевропейскому времени. Это 21:00 по мск.
Ранее судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт заявил на пресс-конференции в Минске, что в знак протеста против политики Варшавы в отношении Минска и Москвы отказывается от должности и будет просить политического убежища в Белоруссии.
Девятого мая председатель Высшего административного суда принял озвученное публично заявление Шмидта об отказе от должности судьи. Дисциплинарный суд при Высшем административном суде удовлетворил ходатайство прокурора и дал согласие на привлечение Шмидта к уголовной ответственности, а также на его задержание и временный арест.
Ранее польская прокуратура направляла в суд ходатайство о привлечении Шмидта к уголовной ответственности и его аресте на основании доказательств, собранных "в ходе расследования… по делу об участии гражданина Польши Томаша Шмидта в деятельности иностранной разведки против Республики Польша путем предоставления этой разведке информации, передача которой могла нанести ущерб Республике Польша". Прокуратура обвиняет Шмидта в том, что он "принимал участие в гибридной войне в виде информационной войны, проводимой Республикой Беларусь и Российской Федерацией против Польши, участвуя в пропагандистских программах белорусских и российских правительственных СМИ, распространяя через свои аккаунты в социальных сетях, в том числе русскоязычных, заявления, изображающие Польшу как несамостоятельный субъект международных отношений, стремящийся спровоцировать конфликт с Россией и Белоруссией, чем действовал во вред Польской Республике".
Судья второго отделения воеводского административного суда Варшавы Томаш Шмидт - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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В миреБелоруссияПольшаВаршаваТомаш Шмидт (судья)Минск
 
 
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