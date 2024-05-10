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Иран освободил семь членов команды захваченного судна MCS Aries - РИА Новости, 10.05.2024
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10:37 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/sudno-1945070157.html
Иран освободил семь членов команды захваченного судна MCS Aries
Иран освободил семь членов команды захваченного судна MCS Aries - РИА Новости, 10.05.2024
Иран освободил семь членов команды захваченного судна MCS Aries
Иран освободил семь членов команды захваченного судна MCS Aries, в том числе пятерых индийцев. РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T10:37
2024-05-10T10:37
в мире
иран
индия
португалия
хосейн амир абдоллахиан
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Иран освободил семь членов команды захваченного судна MCS Aries, в том числе пятерых индийцев. В середине апреля иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что экипаж судна состоит из граждан Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии. Как заявил позже официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, израильское грузовое судно MCS Aries было задержано из-за нарушения им морского права. "Пятеро индийских моряков MSC Aries были освобождены и вылетели из Ирана сегодня вечером. Мы благодарны иранским властям за их тесную координацию с посольством и консульством Индии в Бандар-Аббасе", - сообщило посольство Индии в Тегеране. В свою очередь власти Португалии также сообщили об освобождении еще двух моряков – граждан Филиппин и Эстонии. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 2 мая заявил, что Иран освободил весь экипаж судна из гуманных соображений.
https://ria.ru/20240430/khusity-1943091385.html
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в мире, иран, индия, португалия, хосейн амир абдоллахиан
В мире, Иран, Индия, Португалия, Хосейн Амир Абдоллахиан
Иран освободил семь членов команды захваченного судна MCS Aries

Иран освободил 7 членов команды судна MCS Aries, в том числе 5 индийцев

© AP Photo / Damian DovarganesКонтейнеровоз MSC Aries (справа)
Контейнеровоз MSC Aries (справа) - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Damian Dovarganes
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НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Иран освободил семь членов команды захваченного судна MCS Aries, в том числе пятерых индийцев.
В середине апреля иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что экипаж судна состоит из граждан Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии.
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Как заявил позже официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, израильское грузовое судно MCS Aries было задержано из-за нарушения им морского права.
"Пятеро индийских моряков MSC Aries были освобождены и вылетели из Ирана сегодня вечером. Мы благодарны иранским властям за их тесную координацию с посольством и консульством Индии в Бандар-Аббасе", - сообщило посольство Индии в Тегеране.
В свою очередь власти Португалии также сообщили об освобождении еще двух моряков – граждан Филиппин и Эстонии.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 2 мая заявил, что Иран освободил весь экипаж судна из гуманных соображений.
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