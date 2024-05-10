Иран освободил семь членов команды захваченного судна MCS Aries
Иран освободил 7 членов команды судна MCS Aries, в том числе 5 индийцев
© AP Photo / Damian DovarganesКонтейнеровоз MSC Aries (справа)
© AP Photo / Damian Dovarganes
НЬЮ-ДЕЛИ, 10 мая – РИА Новости. Иран освободил семь членов команды захваченного судна MCS Aries, в том числе пятерых индийцев.
В середине апреля иранские СМИ сообщили, что подразделения КСИР захватили в водах Ормузского пролива грузовое судно, шедшее под флагом Португалии. По данным информационного агентства IRNA, контейнеровоз под названием MCS Aries был перехвачен морским спецназом КСИР путем проведения операции и эвакуации личного состава на палубе корабля. Представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон утверждала, что экипаж судна состоит из граждан Индии, Филиппин, Пакистана, России и Эстонии.
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Как заявил позже официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани, израильское грузовое судно MCS Aries было задержано из-за нарушения им морского права.
"Пятеро индийских моряков MSC Aries были освобождены и вылетели из Ирана сегодня вечером. Мы благодарны иранским властям за их тесную координацию с посольством и консульством Индии в Бандар-Аббасе", - сообщило посольство Индии в Тегеране.
В свою очередь власти Португалии также сообщили об освобождении еще двух моряков – граждан Филиппин и Эстонии.
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан 2 мая заявил, что Иран освободил весь экипаж судна из гуманных соображений.