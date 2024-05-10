https://ria.ru/20240510/strelba-1945177695.html

Полиция на Кубани проверит информацию о стрельбе в домашнего кота

Полиция на Кубани проверит информацию о стрельбе в домашнего кота - РИА Новости, 10.05.2024

Полиция на Кубани проверит информацию о стрельбе в домашнего кота

Правоохранительные органы начали проверку после появления информации о том, что неизвестный стрелял в домашнего кота из пневматического оружия в... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T22:26

2024-05-10T22:26

2024-05-10T22:26

происшествия

славянск-на-кубани

россия

славянский район

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КРАСНОДАР, 10 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после появления информации о том, что неизвестный стрелял в домашнего кота из пневматического оружия в Славянске-на-Кубани, сообщили в краевом ГУ МВД. В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в пятницу днем неизвестный выстрелил в домашнего кота в Славянске-на-Кубани. Хозяйка нашла питомца у дверей дома. По словам девушки, кот находится в тяжёлом состоянии. В ветеринарной клиники удалось достать одну пулю, ещё пять остались в черепе животного. "По факту выявленной публикации в ОМВД России по Славянскому району назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка произошедшему", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240510/kot-1945159749.html

славянск-на-кубани

россия

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происшествия, славянск-на-кубани, россия, славянский район