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Полиция на Кубани проверит информацию о стрельбе в домашнего кота
Полиция на Кубани проверит информацию о стрельбе в домашнего кота - РИА Новости, 10.05.2024
Полиция на Кубани проверит информацию о стрельбе в домашнего кота
Правоохранительные органы начали проверку после появления информации о том, что неизвестный стрелял в домашнего кота из пневматического оружия в... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T22:26
2024-05-10T22:26
2024-05-10T22:26
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КРАСНОДАР, 10 мая - РИА Новости. Правоохранительные органы начали проверку после появления информации о том, что неизвестный стрелял в домашнего кота из пневматического оружия в Славянске-на-Кубани, сообщили в краевом ГУ МВД. В местных Telegram-каналах появилась информация о том, что в пятницу днем неизвестный выстрелил в домашнего кота в Славянске-на-Кубани. Хозяйка нашла питомца у дверей дома. По словам девушки, кот находится в тяжёлом состоянии. В ветеринарной клиники удалось достать одну пулю, ещё пять остались в черепе животного. "По факту выявленной публикации в ОМВД России по Славянскому району назначено проведение проверки, в ходе которой будут установлены все обстоятельства и дана правовая оценка произошедшему", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240510/kot-1945159749.html
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происшествия, славянск-на-кубани, россия, славянский район
Происшествия, Славянск-на-Кубани, Россия, Славянский район
Полиция на Кубани проверит информацию о стрельбе в домашнего кота
Полиция на Кубани проверит информацию о стрельбе в домашнего кота из пневмата