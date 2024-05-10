https://ria.ru/20240510/ssha-1945052429.html

Блинкен представит конгрессу доклад о поведении Израиля в Газе, пишут СМИ

Блинкен представит конгрессу доклад о поведении Израиля в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2024

Блинкен представит конгрессу доклад о поведении Израиля в Газе, пишут СМИ

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу представит конгрессу критический доклад о поведении Израиля в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T07:45

2024-05-10T07:45

2024-05-10T07:45

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рафах (провинция)

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хамас

государственный департамент сша

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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу представит конгрессу критический доклад о поведении Израиля в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Госдепартамент изучает применение оружия Израилем и шестью другими странами, участвующими в различных вооруженных конфликтах. Если будет установлено, что страна нарушила международное гуманитарное право или препятствовала доставке гуманитарной помощи, поддерживаемой США, это может привести к приостановке американской военной помощи. По словам трех чиновников, в своём докладе Блинкен перечислит серию инцидентов, произошедших во время войны в Газе, и отметит, что они вызывают серьезную озабоченность по поводу допущенных Израилем нарушений. Ситуация будет описана в "очень критических выражениях", Блинкен упомянет, что госдеп все ещё расследует некоторые из этих инцидентов. В то же время он не станет делать выводов о том, что Израиль нарушил международное право в контексте меморандума о национальной безопасности США, пишет портал. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идёт об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240510/izrail-1945043490.html

https://ria.ru/20240509/egipet-1944986644.html

https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), энтони блинкен, ллойд остин, хамас, государственный департамент сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа