Блинкен представит конгрессу доклад о поведении Израиля в Газе, пишут СМИ
Axios: Блинкен представит конгрессу критический доклад о поведении Израиля
© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу представит конгрессу критический доклад о поведении Израиля в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Госдепартамент изучает применение оружия Израилем и шестью другими странами, участвующими в различных вооруженных конфликтах. Если будет установлено, что страна нарушила международное гуманитарное право или препятствовала доставке гуманитарной помощи, поддерживаемой США, это может привести к приостановке американской военной помощи.
По словам трех чиновников, в своём докладе Блинкен перечислит серию инцидентов, произошедших во время войны в Газе, и отметит, что они вызывают серьезную озабоченность по поводу допущенных Израилем нарушений.
Ситуация будет описана в "очень критических выражениях", Блинкен упомянет, что госдеп все ещё расследует некоторые из этих инцидентов. В то же время он не станет делать выводов о том, что Израиль нарушил международное право в контексте меморандума о национальной безопасности США, пишет портал.
В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идёт об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.