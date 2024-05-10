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Блинкен представит конгрессу доклад о поведении Израиля в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2024
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07:45 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/ssha-1945052429.html
Блинкен представит конгрессу доклад о поведении Израиля в Газе, пишут СМИ
Блинкен представит конгрессу доклад о поведении Израиля в Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 10.05.2024
Блинкен представит конгрессу доклад о поведении Израиля в Газе, пишут СМИ
Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу представит конгрессу критический доклад о поведении Израиля в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T07:45
2024-05-10T07:45
в мире
израиль
сша
рафах (провинция)
энтони блинкен
ллойд остин
хамас
государственный департамент сша
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу представит конгрессу критический доклад о поведении Израиля в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников. Госдепартамент изучает применение оружия Израилем и шестью другими странами, участвующими в различных вооруженных конфликтах. Если будет установлено, что страна нарушила международное гуманитарное право или препятствовала доставке гуманитарной помощи, поддерживаемой США, это может привести к приостановке американской военной помощи. По словам трех чиновников, в своём докладе Блинкен перечислит серию инцидентов, произошедших во время войны в Газе, и отметит, что они вызывают серьезную озабоченность по поводу допущенных Израилем нарушений. Ситуация будет описана в "очень критических выражениях", Блинкен упомянет, что госдеп все ещё расследует некоторые из этих инцидентов. В то же время он не станет делать выводов о том, что Израиль нарушил международное право в контексте меморандума о национальной безопасности США, пишет портал. В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идёт об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240510/izrail-1945043490.html
https://ria.ru/20240509/egipet-1944986644.html
https://ria.ru/20240510/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
рафах (провинция)
палестина
сектор газа
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в мире, израиль, сша, рафах (провинция), энтони блинкен, ллойд остин, хамас, государственный департамент сша, министерство обороны сша, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, палестина, сектор газа
В мире, Израиль, США, Рафах (провинция), Энтони Блинкен, Ллойд Остин, ХАМАС, Государственный департамент США, Министерство обороны США, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Палестина, Сектор Газа
Блинкен представит конгрессу доклад о поведении Израиля в Газе, пишут СМИ

Axios: Блинкен представит конгрессу критический доклад о поведении Израиля

© AP Photo / Pool/Johanna GeronГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Pool/Johanna Geron
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу представит конгрессу критический доклад о поведении Израиля в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Госдепартамент изучает применение оружия Израилем и шестью другими странами, участвующими в различных вооруженных конфликтах. Если будет установлено, что страна нарушила международное гуманитарное право или препятствовала доставке гуманитарной помощи, поддерживаемой США, это может привести к приостановке американской военной помощи.
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По словам трех чиновников, в своём докладе Блинкен перечислит серию инцидентов, произошедших во время войны в Газе, и отметит, что они вызывают серьезную озабоченность по поводу допущенных Израилем нарушений.
Ситуация будет описана в "очень критических выражениях", Блинкен упомянет, что госдеп все ещё расследует некоторые из этих инцидентов. В то же время он не станет делать выводов о том, что Израиль нарушил международное право в контексте меморандума о национальной безопасности США, пишет портал.
В среду шеф Пентагона Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю, отметив, что речь идёт об одной партии военной помощи. Позднее Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что остановит поставки в Израиль авиационных бомб и артиллерийских снарядов в случае расширения военной операции в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
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Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделён на южную и северную части. Во вторник армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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В миреИзраильСШАРафах (провинция)Энтони БлинкенЛлойд ОстинХАМАСГосударственный департамент СШАМинистерство обороны СШАОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуПалестинаСектор Газа
 
 
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