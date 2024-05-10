Спецоперация, 10 мая: украинские власти эвакуируют Волчанск
Подконтрольные Киеву власти Харьковской области заявили об эвакуации Волчанска
© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российские войска нанесли 27 ударов по военным объектам Украины, ВСУ потеряли порядка 6460 военнослужащих за неделю, в приграничных районах Харьковской области идут бои на нескольких участках сопротивления.
ВС России нанесли 27 ударов по объектам Украины
Минобороны РФ сообщило, что с 5 по 10 мая нанесено 27 групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины. Кроме того, поражены средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.
Сводка Минобороны за неделю
По данным Минобороны, ВСУ потеряли около 6460 военнослужащих и 17 танков за неделю. Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19. Кроме того, поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, "Ураган" и Vampire, а также 163 беспилотных летательных аппарата. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих.
ПВО сбила 12 украинских дронов над центральной Россией за день
Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской (три), Белгородской (один) и Московской (один) областями, сообщили в Минобороны РФ. ПВО также сбила два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" над Белгородской областью. Над регионом с 11:30 до 14:15 были сбиты еще семь дронов.
Бои идут на нескольких участках линии соприкосновения в Харьковской области
В Харьковской области идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытий без острой необходимости, сообщил глава администрации Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "По обстановке на Харьковском направлении. Наши бойцы продолжают активно бить врага. Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области", - сообщил Ганчев. Он отметил, что возможны информационные провокации, и попросил жителей не покидать укрытий без необходимости.
Украинские власти заявили о начале эвакуации Волчанска в Харьковской области
Украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов, заявил глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили. "Сейчас мы эвакуируем население... Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", - заявил Гамбарашвили в комментарии "Общественному радио".
Как заявил Гамбарашвили, основная масса населения выезжает на личном транспорте.
Волчанск находится на севере Харьковской области. По данным на 2022 год, в городе жили более 17 тысяч человек.