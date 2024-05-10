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Спецоперация, 10 мая: украинские власти эвакуируют Волчанск - РИА Новости, 10.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:03 10.05.2024
https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945147051.html
Спецоперация, 10 мая: украинские власти эвакуируют Волчанск
Спецоперация, 10 мая: украинские власти эвакуируют Волчанск - РИА Новости, 10.05.2024
Спецоперация, 10 мая: украинские власти эвакуируют Волчанск
Российские войска нанесли 27 ударов по военным объектам Украины, ВСУ потеряли порядка 6460 военнослужащих за неделю, в приграничных районах Харьковской области... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T18:03
2024-05-10T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
виталий ганчев
вооруженные силы украины
зрк с-300
су-27
украина
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МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российские войска нанесли 27 ударов по военным объектам Украины, ВСУ потеряли порядка 6460 военнослужащих за неделю, в приграничных районах Харьковской области идут бои на нескольких участках сопротивления. ВС России нанесли 27 ударов по объектам УкраиныМинобороны РФ сообщило, что с 5 по 10 мая нанесено 27 групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины. Кроме того, поражены средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки. Сводка Минобороны за неделюПо данным Минобороны, ВСУ потеряли около 6460 военнослужащих и 17 танков за неделю. Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19. Кроме того, поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, "Ураган" и Vampire, а также 163 беспилотных летательных аппарата. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих. ПВО сбила 12 украинских дронов над центральной Россией за деньРоссийские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской (три), Белгородской (один) и Московской (один) областями, сообщили в Минобороны РФ. ПВО также сбила два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" над Белгородской областью. Над регионом с 11:30 до 14:15 были сбиты еще семь дронов. Бои идут на нескольких участках линии соприкосновения в Харьковской областиВ Харьковской области идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытий без острой необходимости, сообщил глава администрации Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "По обстановке на Харьковском направлении. Наши бойцы продолжают активно бить врага. Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области", - сообщил Ганчев. Он отметил, что возможны информационные провокации, и попросил жителей не покидать укрытий без необходимости. Украинские власти заявили о начале эвакуации Волчанска в Харьковской областиУкраинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов, заявил глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили. "Сейчас мы эвакуируем население... Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", - заявил Гамбарашвили в комментарии "Общественному радио". Как заявил Гамбарашвили, основная масса населения выезжает на личном транспорте. Волчанск находится на севере Харьковской области. По данным на 2022 год, в городе жили более 17 тысяч человек.
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в мире, харьковская область, виталий ганчев, вооруженные силы украины, зрк с-300, су-27, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины, ЗРК С-300, Су-27, Украина, Россия
Спецоперация, 10 мая: украинские власти эвакуируют Волчанск

Подконтрольные Киеву власти Харьковской области заявили об эвакуации Волчанска

© AP Photo / Czarek SokolowskiЗенитный ракетный комплекс Patriot
Зенитный ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Зенитный ракетный комплекс Patriot . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Российские войска нанесли 27 ударов по военным объектам Украины, ВСУ потеряли порядка 6460 военнослужащих за неделю, в приграничных районах Харьковской области идут бои на нескольких участках сопротивления.

ВС России нанесли 27 ударов по объектам Украины

Минобороны РФ сообщило, что с 5 по 10 мая нанесено 27 групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал", в результате которых поражены: объекты энергетической отрасли, предприятия военно-промышленного комплекса и железнодорожной инфраструктуры Украины. Кроме того, поражены средства ПВО, арсеналы, базы горючего, цеха производства и ремонта безэкипажных катеров и БПЛА, скопления живой силы и военной техники ВСУ на железнодорожных станциях погрузки.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
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Вчера, 08:00

Сводка Минобороны за неделю

По данным Минобороны, ВСУ потеряли около 6460 военнослужащих и 17 танков за неделю. Ракетные войска и артиллерия уничтожили склад ракетного вооружения западного производства в районе города Одесса, радиолокационные станции: зенитного ракетного комплекса С-300, а также обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19. Кроме того, поражен склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения ВСУ. ПВО сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, а также уничтожены три оперативно-тактические ракеты ATACMS производства США, 17 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции и JDAM производства США, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, "Ураган" и Vampire, а также 163 беспилотных летательных аппарата. В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 13 украинских военнослужащих.

ПВО сбила 12 украинских дронов над центральной Россией за день

Российские средства ПВО минувшей ночью уничтожили пять украинских беспилотников над Брянской (три), Белгородской (один) и Московской (один) областями, сообщили в Минобороны РФ. ПВО также сбила два снаряда реактивной системы залпового огня "Ольха" над Белгородской областью. Над регионом с 11:30 до 14:15 были сбиты еще семь дронов.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
9 мая, 17:14
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.05.2024Посмотреть

Бои идут на нескольких участках линии соприкосновения в Харьковской области

В Харьковской области идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе в приграничных районах, местных жителей просят не покидать укрытий без острой необходимости, сообщил глава администрации Виталий Ганчев в своем Telegram-канале. "По обстановке на Харьковском направлении. Наши бойцы продолжают активно бить врага. Идут бои на нескольких участках линии соприкосновения, в том числе и в приграничных районах Харьковской области", - сообщил Ганчев. Он отметил, что возможны информационные провокации, и попросил жителей не покидать укрытий без необходимости.

Украинские власти заявили о начале эвакуации Волчанска в Харьковской области

Украинские власти проводят эвакуацию Волчанска в Харьковской области и соседних населенных пунктов, заявил глава подконтрольной Киеву Волчанской горадминистрации Тамаз Гамбарашвили. "Сейчас мы эвакуируем население... Вывозим из Волчанска и ближних населенных пунктов", - заявил Гамбарашвили в комментарии "Общественному радио".
Как заявил Гамбарашвили, основная масса населения выезжает на личном транспорте.
Волчанск находится на севере Харьковской области. По данным на 2022 год, в городе жили более 17 тысяч человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
США готовят НАТО к самостоятельной обороне Украины
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВиталий ГанчевВооруженные силы УкраиныЗРК С-300Су-27УкраинаРоссия
 
 
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