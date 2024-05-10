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Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами - РИА Новости, 10.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:59 10.05.2024 (обновлено: 15:23 10.05.2024)
https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945110248.html
Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами
Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами - РИА Новости, 10.05.2024
Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами
Власти РФ продолжат обеспечивать участников спецоперации необходимой техникой и снаряжением, кабмин будет оперативно предоставлять бойцам и их семьям меры... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:59
2024-05-10T15:23
специальная военная операция на украине
россия
михаил мишустин
владимир путин
госдума рф
общество
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти РФ продолжат обеспечивать участников спецоперации необходимой техникой и снаряжением, кабмин будет оперативно предоставлять бойцам и их семьям меры поддержки и льготы, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Вопрос об утверждении его кандидатуры нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании в пятницу. "Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым - техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы. Он подчеркнул, что "забота о наших ребятах, об их близких находится в центре внимания правительства и будет находиться".
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россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами

Мишустин: в РФ продолжат обеспечивать бойцов СВО снаряжением и льготами

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции
Военнослужащий группировки Центр ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий группировки "Центр" ВС РФ на Авдеевском направлении специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти РФ продолжат обеспечивать участников спецоперации необходимой техникой и снаряжением, кабмин будет оперативно предоставлять бойцам и их семьям меры поддержки и льготы, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Вопрос об утверждении его кандидатуры нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании в пятницу.
"Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым - техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Он подчеркнул, что "забота о наших ребятах, об их близких находится в центре внимания правительства и будет находиться".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияМихаил МишустинВладимир ПутинГосдума РФОбщество
 
 
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