https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945110248.html

Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами

Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами - РИА Новости, 10.05.2024

Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами

Власти РФ продолжат обеспечивать участников спецоперации необходимой техникой и снаряжением, кабмин будет оперативно предоставлять бойцам и их семьям меры... РИА Новости, 10.05.2024

2024-05-10T14:59

2024-05-10T14:59

2024-05-10T15:23

специальная военная операция на украине

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михаил мишустин

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госдума рф

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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти РФ продолжат обеспечивать участников спецоперации необходимой техникой и снаряжением, кабмин будет оперативно предоставлять бойцам и их семьям меры поддержки и льготы, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Вопрос об утверждении его кандидатуры нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании в пятницу. "Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым - техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы. Он подчеркнул, что "забота о наших ребятах, об их близких находится в центре внимания правительства и будет находиться".

https://ria.ru/20231215/spetsoperatsiya-1916036623.html

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россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, общество