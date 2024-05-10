https://ria.ru/20240510/spetsoperatsiya-1945110248.html
Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами
Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами - РИА Новости, 10.05.2024
Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами
Власти РФ продолжат обеспечивать участников спецоперации необходимой техникой и снаряжением, кабмин будет оперативно предоставлять бойцам и их семьям меры... РИА Новости, 10.05.2024
2024-05-10T14:59
2024-05-10T14:59
2024-05-10T15:23
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти РФ продолжат обеспечивать участников спецоперации необходимой техникой и снаряжением, кабмин будет оперативно предоставлять бойцам и их семьям меры поддержки и льготы, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин. Ранее президент России Владимир Путин внес в Госдуму кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Вопрос об утверждении его кандидатуры нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании в пятницу. "Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым - техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы. Он подчеркнул, что "забота о наших ребятах, об их близких находится в центре внимания правительства и будет находиться".
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россия, михаил мишустин, владимир путин, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Правительство продолжит обеспечивать участников СВО техникой и льготами
Мишустин: в РФ продолжат обеспечивать бойцов СВО снаряжением и льготами
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Власти РФ продолжат обеспечивать участников спецоперации необходимой техникой и снаряжением, кабмин будет оперативно предоставлять бойцам и их семьям меры поддержки и льготы, сообщил кандидат на должность премьер-министра РФ, и. о. главы правительства Михаил Мишустин.
Ранее президент России Владимир Путин
внес в Госдуму
кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра. Вопрос об утверждении его кандидатуры нижняя палата парламента рассмотрит на пленарном заседании в пятницу.
"Основной нашей задачей является поддержка наших защитников, которые участвуют в специальной военной операции. Продолжим обеспечивать их всем необходимым - техникой, вооружением, средствами защиты, комплектами медицинского оборудования, военной экипировки; помогать с решением социальных вопросов бойцам, их родным, семьям, оперативно предоставлять им положенные льготы и меры поддержки", - сказал Мишустин, выступая на пленарном заседании Госдумы.
Он подчеркнул, что "забота о наших ребятах, об их близких находится в центре внимания правительства и будет находиться".